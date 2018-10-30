Додано: Сер 31 жов, 2018 13:18

Кроме того, этот теракт бы сработал при явно обозначенном украинском,американском и т.д. следе, а здесь ничего этого нет.

После псевдопокушения на Бабченко веры ему немного

sequence написав: Surfer написав: А вас предупреждали.



Вас же предупреждали?

А. Бабченко

А вас предупреждали.Вас же предупреждали?А. Бабченко

Вы скидывались этому гению журналистики на пивас, когда он просил? Если не скидывались, то не имеете право цитировать его высеры, ИМХО! Вы скидывались этому гению журналистики на пивас, когда он просил? Если не скидывались, то не имеете право цитировать его высеры, ИМХО!

Это из моего обращения к крымчанам, которое я написал четыре года назад. О том, что там обязательно - обязательно! - начнутся "теракты", было понятно любому, знакомому с российской действительностью. Это было неизбежно. Не сможет ФСБ пройти мимо Крыма. Двадцать пять лет вы слов то таких не слышали - теракт, подрыв, захват, заложники, неустановленное взрывное устройство, гексоген, тротиловый эквивалент, ваххабизм, запрещенная в России организация, экстремизм. А теперь - это ваша реальность. Привыкайте. Изучайте. Приспосабливайтесь к новым условиям жизни. Все прелести полицейской империи к вашим услугам.

Вы не читали первые вбросы - и то что он в Харьков накануне ездил , и в комментах - мазза злобствующей ваты - "все это хохлы". и была четкая подвязка на американский "колумбайн" - все это 100% было. Раздуть больше не получилось - потому что много боков повылазило сразу , и видно чьих это рук дело.Граждане ватноголовые , вы невнимательно читали ? Не имеет никакого значения доверяете ему лично вы или нет. Он привел своюю цитату ЧЕТЫРЕХЛЕТНЕЙ давности, в которой четко обозначил грядущие теракты , как и то что :Совершенно не важно верите ему лично вы или нет , написанное им 4 года назад - уже свершившийся факт. Это дело однозначно не одного человека, как и установленные пулевые ранения от нарезного оружия, так и характер смерти "исполнителя", подсунутые видосы с дичайшей нарезкой, к которым есть масса вопросов - все говорит в пользу какой то безумной "постановки".