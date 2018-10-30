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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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  #<1 ... 403404405406
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 11:19

  Волгарь написав:Дома взрывали члены карачаевского джамата - ЭТО ДОКАЗАНО.
А теперь с документами на руках докажите, что они - агенты ФСБ.


http://terror99.ru/FSBSeconEdition.pdf
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 11:39

  shapo написав:
  Волгарь написав:Дома взрывали члены карачаевского джамата - ЭТО ДОКАЗАНО.
А теперь с документами на руках докажите, что они - агенты ФСБ.


http://terror99.ru/FSBSeconEdition.pdf

Простите, это - НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ сайт. Вы документально докажите.
Наиболее подробно это изложено в Вике
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 0%B8%D0%B8
Со всеми подробностями, почитайте. Тут множество версий, но НИКАКИХ доказательств. Больше всего сомнений вызывает вот это
Инцидент в Рязани
Лично у меня именно это событие тогда вызвало наибольшее недоверие - если чекисты дейстивтельно хотели подорвать дом, то версия о причастности ФСБ в целом абсолютно оправдана.
Однако, по прошествию времени, именно вот такое объяснение представляется наиболее правдоподобным
Сторонники этой версии считают события в Рязани попыткой правоохранительных органов инсценировать террористический акт, а затем «раскрыть» его.

Эту версию высказал эксперт аналитического отдела движения «За права человека», историк Евгений Ихлов: «Версия Фельштинского представляется мне крайне маловероятной. (…) В стране безумная паника. Панику нужно канализировать в виде некой мобилизующей энергетики. Для этого нужна победа славных органов с предотвращением теракта и поимкой террористов. По моим данным, в Рязани была сильная чеченская община, криминализованная и ориентированная на рынок. Поэтому найти одного-двух кавказцев с криминальным следом — как показал московский опыт — это вполне решаемая задача. При инсценировке теракта газовый анализатор должен показать наличие паров гексогена, для этого достаточно было напитать сахар этими парами. Взрыватель, естественно, также должен быть совсем не муляжом — отсюда и возникшие впоследствии споры вокруг взрывателя. А дальше произошло непредвиденное. Рязанская милиция сработала значительно лучше, чем от неё ждали. Оперативники вышли на тех, кто действительно закладывал мешки в подвал. Единственным способом избежать скандала в этой ситуации оказалось выдвижение версии об учениях. Решая вопрос, быть им преступниками или дураками, инициаторы ложного теракта предпочли последнее»[185].
Этой версии также придерживаются журналист Юлия Латынина[210] и правозащитник Сергей Ковалёв
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 12:09

  Волгарь написав:Простите, это - НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ сайт. Вы документально докажите.
Наиболее подробно это изложено в Вике
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 1%D0%B8%D0%


Вообще-то это документальная книга Литвиненко и Фильшинского.
В отличие от безымянной википедии приписывающей взрывы домов торговцам картошкой из Карачаево-Черкессии хронология событий, нестыковки и вранье ФСБ показаны достаточно убедительно.
"Доказательства" и "справедливые" приговоры российских судов отбеливающих ФСБ за пределами России никто всерьез не воспринимает
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 12:24

  shapo написав:
  Волгарь написав:Простите, это - НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ сайт. Вы документально докажите.
Наиболее подробно это изложено в Вике
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 1%D0%B8%D0%


Вообще-то это документальная книга Литвиненко и Фильшинского.
В отличие от безымянной википедии приписывающей взрывы домов торговцам картошкой из Карачаево-Черкессии хронология событий, нестыковки и вранье ФСБ показаны достаточно убедительно.
"Доказательства" и "справедливые" приговоры российских судов отбеливающих ФСБ за пределами России никто всерьез не воспринимает

Вот как раз о ней и почитайте - тут полный ее разбор.
Строго говоря, учитывая, что никаких следов самолета, упавшего на Пентагон так и не нашли, как и то, что никто до сих пор не объяснил и причину обрушения высотного дома РЯДОМ с башнями ТЦ в NY, в который НИЧЕГО НЕ ПОПАДАЛО, версия о причастности спецслужб к событиям 9/9/2001 кажется гораздо более обоснованной. Но - не более чем версия. А ведь об этом событии издана не одна - десятки книг.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 12:59

  Волгарь написав:Строго говоря, учитывая, что никаких следов самолета, упавшего на Пентагон так и не нашли, как и то, что никто до сих пор не объяснил и причину обрушения высотного дома РЯДОМ с башнями ТЦ в NY, в который НИЧЕГО НЕ ПОПАДАЛО, версия о причастности спецслужб к событиям 9/9/2001 кажется гораздо более обоснованной. Но - не более чем версия. А ведь об этом событии издана не одна - десятки книг.


Вы знакомы с механикой разрушения зданий, смоделировали влияние динамического воздействия падающего близнеца на фундамент и несущие конструкции рядом стоящего небольшого здания?
Что касается следов самолета в стене Пентагона, то тут основное - температура горения при которой может остаться или нет алюминий,пластик и пр.
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 13:06

  Волгарь написав:Вот как раз о ней и почитайте - тут полный ее разбор.



https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0 ... 0%B8%D1%8E
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 13:17

  shapo написав: Что касается следов самолета в стене Пентагона, то тут основное - температура горения при которой может остаться или нет алюминий,пластик и пр.
Титановые сплавы авидвигателей должны остаться при любой температуре пожара.
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 13:18

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

Вот статья изобличающая вранье волгарей и их статистики: http://reconomica.ru/%D1%8D%D0%BA%D0%BE ... 1%84-2018/


Будем объективны: суммы, которые приводит Росстат — для многих покажутся, как минимум, слегка завышенными. Нет, давайте еще честнее: миллионы россиян возмущены этим наглым враньем от статистики: годовая инфляция 3-4%, а средняя зарплата 44 тысячи. А кто за МКАДом вообще хоть раз держал в руках такую зарплату?

Согласно статистике, жить становится лучше, жить становится веселее — прямо как в сказке.
А на самом деле? Что говорят независимые опросы

Но по данным независимых опросов, реальная средняя зарплата в России в 2018 году не превышает 20 тысяч рублей. В частности, такой опрос недавно провел ФБК Алексея Навального.
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 13:18

Кроме того, этот теракт бы сработал при явно обозначенном украинском,американском и т.д. следе, а здесь ничего этого нет.


Вы не читали первые вбросы - и то что он в Харьков накануне ездил , и в комментах - мазза злобствующей ваты - "все это хохлы". и была четкая подвязка на американский "колумбайн" - все это 100% было. Раздуть больше не получилось - потому что много боков повылазило сразу , и видно чьих это рук дело.

После псевдопокушения на Бабченко веры ему немного


  sequence написав:
  Surfer написав:А вас предупреждали.

Вас же предупреждали?
А. Бабченко

Вы скидывались этому гению журналистики на пивас, когда он просил? Если не скидывались, то не имеете право цитировать его высеры, ИМХО!


Граждане ватноголовые , вы невнимательно читали ? Не имеет никакого значения доверяете ему лично вы или нет. Он привел своюю цитату ЧЕТЫРЕХЛЕТНЕЙ давности, в которой четко обозначил грядущие теракты , как и то что :

Это из моего обращения к крымчанам, которое я написал четыре года назад. О том, что там обязательно - обязательно! - начнутся "теракты", было понятно любому, знакомому с российской действительностью. Это было неизбежно. Не сможет ФСБ пройти мимо Крыма. Двадцать пять лет вы слов то таких не слышали - теракт, подрыв, захват, заложники, неустановленное взрывное устройство, гексоген, тротиловый эквивалент, ваххабизм, запрещенная в России организация, экстремизм. А теперь - это ваша реальность. Привыкайте. Изучайте. Приспосабливайтесь к новым условиям жизни. Все прелести полицейской империи к вашим услугам.


Совершенно не важно верите ему лично вы или нет , написанное им 4 года назад - уже свершившийся факт. Это дело однозначно не одного человека, как и установленные пулевые ранения от нарезного оружия, так и характер смерти "исполнителя", подсунутые видосы с дичайшей нарезкой, к которым есть масса вопросов - все говорит в пользу какой то безумной "постановки".
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