В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Волгарь написав:Строго говоря, учитывая, что никаких следов самолета, упавшего на Пентагон так и не нашли, как и то, что никто до сих пор не объяснил и причину обрушения высотного дома РЯДОМ с башнями ТЦ в NY, в который НИЧЕГО НЕ ПОПАДАЛО, версия о причастности спецслужб к событиям 9/9/2001 кажется гораздо более обоснованной. Но - не более чем версия. А ведь об этом событии издана не одна - десятки книг.
Вы знакомы с механикой разрушения зданий, смоделировали влияние динамического воздействия падающего близнеца на фундамент и несущие конструкции рядом стоящего небольшого здания? Что касается следов самолета в стене Пентагона, то тут основное - температура горения при которой может остаться или нет алюминий,пластик и пр.
Строительную механику изучал 1 семестр. Возможно, после некоторой тренировки и сейчас сумел бы рассчитать ферму. Теория заговора же в случае с Пентагоном базируется в основном на том, что нет видео попадания 150-ти тонной машины в это едва ли не самое охраняемое здание мира, а то что есть на видео очень напоминает КР. Еще раз повторюсь - я в это не верю. И уж совсем не верю в использовании ФСБ карачаевцев (тут сомнений нет - взрывы их рук дело) втемную
detroytred написав:Волгарь Речь не о вере, а о достаточной вероятности для того, чтобы из всех версий, считать таковую основной.
Хотя безусловно фактом остаётся то, что любое происшедшее событие практически все пытаются использовать в свою пользу, трактуя в своём ключе.
Простите, но вероятность того или иного события вряд ли имеет какое либо отношение к реальности. Чуть выше я показал, что именно основанная исключительно НА ВЕРЕ трактовка событий, оборачивается публикацией несомненного шизофренического бреда. Сама же вера базируется на простой истине - в sunshine city власти врать не могут по определению, а в Орде - только этим и занимаются. Между тем история последних лет 70-ти неопровержимо доказывает, что в ПОЛИТИКЕ ВРУТ ВСЕ. И вся она пронизана двойными стандартами. Последний пример - дела Скрипалйе и Хашоги. В первом случае highly likely причастность ГРУ, основанная на НЕ СРАБОТАВШЕМ Новичке, нанесенном кем-то на ручку двери, которую потенциальные жертвы трогали при выходе из дома утром, и впавшие в кому через 6 часов!!! после этого, да еще к тому же жившие в нескольких км о места, где этот самый Новичок если не производился, то точно анализировался (и антидот к нему у Скорой помощи как-то очень вовремя оказался...) принимается на веру, которая в итоге скорее всего приведет к разрыву дипотношений между 1-ой и 2-ой ядерной державой мира. Во-втором - РАСПИЛЕННЫЙ ПИЛОЙ колумнист ведущего американского издания в сущности не вызывает почти никакой реакции у правительств держав, горой стоящих на словах за демократию.
Surfer написав:Граждане ватноголовые , вы невнимательно читали ? Не имеет никакого значения доверяете ему лично вы или нет. Он привел своюю цитату ЧЕТЫРЕХЛЕТНЕЙ давности, в которой четко обозначил грядущие теракты , как и то что :
далеко пойдете - журнашлюх в нострадамусы записывать. А если еще взять перечень несбывшихся предсказаний - так ого-го сколько всего может произойти. И произойдет. Со временем - теория вероятности на вашей стороне! Вангую, что всемирное потепление смоет ваще Крым с лица земли (правда, заодно с Одессой, Николаевым...). Осталось всего пару тысяч лет - зато всех "ватноголовых" смоет. Как вам перспектива? Однозначно - природа, можно сказать Бог с нами! Когда дождетесь - доложите радостным постом на файнанс.галлактик!
Не ерничайте, статистика не в пользу ватноголовых. И нострадамусы с всемирными потопами здесь не при чем. 25 лет мирной жизни при Украине и начавшиеся теракты, рост преступности, техногенные катастрофы всего за несколько лет расейской оккупации. Совпадение ? Не думаю!
В крыму естественно бывал до аннексии. Посещение оккупированных территорий считаю мерзостью и фактом сотрудничества с оккупационными властями - то что вы туда шаркаетесь , совсем не удивительно как для ватноголового коллаборанта. А глупости молотите вы , пытаясь перевести в чьи то "слухи" совершенно реальные теракт в кернчи, и катастрофу на Титане, как и многое другое.
Волгарь написав: Строительную механику изучал 1 семестр. Возможно, после некоторой тренировки и сейчас сумел бы рассчитать ферму.
Да, с таким багажом точно можно делать заключения о разрушении зданий представляющих из себя вовсе не идеализированные стержневые,плиточные или оболочечные системы рассматриваемые в строительной механике, да еще при термомеханическом воздействии.
Волгарь написав: Теория заговора же в случае с Пентагоном базируется в основном на том, что нет видео попадания 150-ти тонной машины в это едва ли не самое охраняемое здание мира, а то что есть на видео очень напоминает КР.
Это что,американские вояки решили что-то списать как проворовавшиеся украинские кладовщики периодически взрывающихся складов с боеприпасами?