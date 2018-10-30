Додано: Сер 31 жов, 2018 15:00

detroytred написав: Волгарь

Речь не о вере, а о достаточной вероятности для того, чтобы из всех версий, считать таковую основной.



Хотя безусловно фактом остаётся то, что любое происшедшее событие практически все пытаются использовать в свою пользу, трактуя в своём ключе. ВолгарьРечь не о вере, а о достаточной вероятности для того, чтобы из всех версий, считать таковую основной.Хотя безусловно фактом остаётся то, что любое происшедшее событие практически все пытаются использовать в свою пользу, трактуя в своём ключе.

Простите, но вероятность того или иного события вряд ли имеет какое либо отношение к реальности. Чуть выше я показал, что именно основанная исключительно НА ВЕРЕ трактовка событий, оборачивается публикацией несомненного шизофренического бреда. Сама же вера базируется на простой истине - в sunshine city власти врать не могут по определению, а в Орде - только этим и занимаются. Между тем история последних лет 70-ти неопровержимо доказывает, что в ПОЛИТИКЕ ВРУТ ВСЕ. И вся она пронизана двойными стандартами.Последний пример - дела Скрипалйе и Хашоги. В первом случае highly likely причастность ГРУ, основанная на НЕ СРАБОТАВШЕМ Новичке, нанесенном кем-то на ручку двери, которую потенциальные жертвы трогали при выходе из дома утром, и впавшие в кому через 6 часов!!! после этого, да еще к тому же жившие в нескольких км о места, где этот самый Новичок если не производился, то точно анализировался (и антидот к нему у Скорой помощи как-то очень вовремя оказался...) принимается на веру, которая в итоге скорее всего приведет к разрыву дипотношений между 1-ой и 2-ой ядерной державой мира.Во-втором - РАСПИЛЕННЫЙ ПИЛОЙ колумнист ведущего американского издания в сущности не вызывает почти никакой реакции у правительств держав, горой стоящих на словах за демократию.