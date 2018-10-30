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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 405406407408
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 18:05

  Surfer написав:sequence

В крыму естественно бывал до аннексии. Посещение оккупированных территорий считаю мерзостью и фактом сотрудничества с оккупационными властями - то что вы туда шаркаетесь , совсем не удивительно как для ватноголового коллаборанта. А глупости молотите вы , пытаясь перевести в чьи то "слухи" совершенно реальные теракт в кернчи, и катастрофу на Титане, как и многое другое.

Я законы ни одной из стран не нарушаю и слухи ("терракт", ага) не распространяю - в отличие от некоторых. Курите свои слухи сами и читайте больше "Крым.нереалий" - у них можете много чего скопипастить, вроде "соцсети сообщают" и т.д.
Аннексию не поддерживаю, но ребенка на лето места лучше оставить нет - этот факт за 10 лет не поменялся
Держитесь здесь!
sequence
 
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