В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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В крыму естественно бывал до аннексии. Посещение оккупированных территорий считаю мерзостью и фактом сотрудничества с оккупационными властями - то что вы туда шаркаетесь , совсем не удивительно как для ватноголового коллаборанта. А глупости молотите вы , пытаясь перевести в чьи то "слухи" совершенно реальные теракт в кернчи, и катастрофу на Титане, как и многое другое.
Я законы ни одной из стран не нарушаю и слухи ("терракт", ага) не распространяю - в отличие от некоторых. Курите свои слухи сами и читайте больше "Крым.нереалий" - у них можете много чего скопипастить, вроде "соцсети сообщают" и т.д. Аннексию не поддерживаю, но ребенка на лето места лучше оставить нет - этот факт за 10 лет не поменялся Держитесь здесь!