Додано: Чет 01 лис, 2018 13:58

shapo написав: Волгарь написав: Строительную механику изучал 1 семестр. Возможно, после некоторой тренировки и сейчас сумел бы рассчитать ферму. Строительную механику изучал 1 семестр. Возможно, после некоторой тренировки и сейчас сумел бы рассчитать ферму.



Да, с таким багажом точно можно делать заключения о разрушении зданий представляющих из себя вовсе не идеализированные стержневые,плиточные или оболочечные системы рассматриваемые в строительной механике, да еще при термомеханическом воздействии.



Волгарь написав: Теория заговора же в случае с Пентагоном базируется в основном на том, что нет видео попадания 150-ти тонной машины в это едва ли не самое охраняемое здание мира, а то что есть на видео очень напоминает КР. Теория заговора же в случае с Пентагоном базируется в основном на том, что нет видео попадания 150-ти тонной машины в это едва ли не самое охраняемое здание мира, а то что есть на видео очень напоминает КР.



Это что,американские вояки решили что-то списать как проворовавшиеся украинские кладовщики периодически взрывающихся складов с боеприпасами? Да, с таким багажом точно можно делать заключения о разрушении зданий представляющих из себя вовсе не идеализированные стержневые,плиточные или оболочечные системы рассматриваемые в строительной механике, да еще при термомеханическом воздействии.Это что,американские вояки решили что-то списать как проворовавшиеся украинские кладовщики периодически взрывающихся складов с боеприпасами?

Уверяю Вас, багаж у меня вполне солидный - 3 семестра термеха, 2 сопромата, а еще термодинамика/гидравлика/физика. У Вас, видимо, закончившего ПГС (или городское строительство?) стаж изучения строительной механики побольше, включая расчет оболочек, но уверен - даже Вам не под силу сделать корректный расчет последствий удара 150-ти тонного самолета на скорости в 250 м/с в небоскреб высотой 300 м, зарытый в землю на 30 и весом в пару сотен тысяч тонн. Тем более с учетом сгорания 50 т авиакеросина.А вот с Пентагоном все несколько проще - обвешанный сотнями камер во всех ракурсах, по удивительному стечению обстоятельств ни одна из которых не зафиксировала ни приближения ни попадания объекта размерами 50х40 м.Да и в версию о саудовских пилотов-курсантов верится с трудом - одно дело поразить небоскреб на высоте в 150-200 м, просто снижаясь по глиссаде, совсем другое - не промахнуться мимо здания высотой максимум 20 м от земли (именно не упасть случайно, а якобы поразить фасад).Так что - ДАВАЙТЕ НЕ БУДЕМ. Вся политика всегда построена на лжи. Вот только свидетельства шизофреников, как это пытался сделать в теме один из ее модераторов, НЕ НУЖНО ВЫДАВАТЬ ЗА ИСТИНУ в ПОСЛЕДНЕЙ ИНСТАНЦИИ, как бы этого не хотелось.