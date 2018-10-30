В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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В крыму естественно бывал до аннексии. Посещение оккупированных территорий считаю мерзостью и фактом сотрудничества с оккупационными властями - то что вы туда шаркаетесь , совсем не удивительно как для ватноголового коллаборанта. А глупости молотите вы , пытаясь перевести в чьи то "слухи" совершенно реальные теракт в кернчи, и катастрофу на Титане, как и многое другое.
Я законы ни одной из стран не нарушаю и слухи ("терракт", ага) не распространяю - в отличие от некоторых. Курите свои слухи сами и читайте больше "Крым.нереалий" - у них можете много чего скопипастить, вроде "соцсети сообщают" и т.д. Аннексию не поддерживаю, но ребенка на лето места лучше оставить нет - этот факт за 10 лет не поменялся Держитесь здесь!
Волгарь написав: Строительную механику изучал 1 семестр. Возможно, после некоторой тренировки и сейчас сумел бы рассчитать ферму.
Да, с таким багажом точно можно делать заключения о разрушении зданий представляющих из себя вовсе не идеализированные стержневые,плиточные или оболочечные системы рассматриваемые в строительной механике, да еще при термомеханическом воздействии.
Волгарь написав: Теория заговора же в случае с Пентагоном базируется в основном на том, что нет видео попадания 150-ти тонной машины в это едва ли не самое охраняемое здание мира, а то что есть на видео очень напоминает КР.
Это что,американские вояки решили что-то списать как проворовавшиеся украинские кладовщики периодически взрывающихся складов с боеприпасами?
Уверяю Вас, багаж у меня вполне солидный - 3 семестра термеха, 2 сопромата, а еще термодинамика/гидравлика/физика. У Вас, видимо, закончившего ПГС (или городское строительство?) стаж изучения строительной механики побольше, включая расчет оболочек, но уверен - даже Вам не под силу сделать корректный расчет последствий удара 150-ти тонного самолета на скорости в 250 м/с в небоскреб высотой 300 м, зарытый в землю на 30 и весом в пару сотен тысяч тонн. Тем более с учетом сгорания 50 т авиакеросина. А вот с Пентагоном все несколько проще - обвешанный сотнями камер во всех ракурсах, по удивительному стечению обстоятельств ни одна из которых не зафиксировала ни приближения ни попадания объекта размерами 50х40 м. Да и в версию о саудовских пилотов-курсантов верится с трудом - одно дело поразить небоскреб на высоте в 150-200 м, просто снижаясь по глиссаде, совсем другое - не промахнуться мимо здания высотой максимум 20 м от земли (именно не упасть случайно, а якобы поразить фасад). Так что - ДАВАЙТЕ НЕ БУДЕМ. Вся политика всегда построена на лжи. Вот только свидетельства шизофреников, как это пытался сделать в теме один из ее модераторов, НЕ НУЖНО ВЫДАВАТЬ ЗА ИСТИНУ в ПОСЛЕДНЕЙ ИНСТАНЦИИ, как бы этого не хотелось.
Волгарь написав: Уверяю Вас, багаж у меня вполне солидный - 3 семестра термеха, 2 сопромата, а еще термодинамика/гидравлика/физика. У Вас, видимо, закончившего ПГС (или городское строительство?) стаж изучения строительной механики побольше, включая расчет оболочек, но уверен - даже Вам не под силу сделать корректный расчет последствий удара 150-ти тонного самолета на скорости в 250 м/с в небоскреб высотой 300 м, зарытый в землю на 30 и весом в пару сотен тысяч тонн. Тем более с учетом сгорания 50 т авиакеросина.
1) Это не я утверждал, что падение рядом стоящего здания невозможно, а вы прослушав 1 семестр курса строительной механики и 2 сопромата. 2) Помимо института я еще и в аспирантуре поучился в лучшем строительном вузе СССР у одного из великих ученых в динамике сооружений попутно занимавшегося задачами связной термоупругости. После 25 лет отсутствия практики ,конечно, сам расчет не сделаю,но оценить корректность чужого вполне смогу.
Волгарь написав: А вот с Пентагоном все несколько проще - обвешанный сотнями камер во всех ракурсах, по удивительному стечению обстоятельств ни одна из которых не зафиксировала ни приближения ни попадания объекта размерами 50х40 м. Да и в версию о саудовских пилотов-курсантов верится с трудом - одно дело поразить небоскреб на высоте в 150-200 м, просто снижаясь по глиссаде, совсем другое - не промахнуться мимо здания высотой максимум 20 м от земли (именно не упасть случайно, а якобы поразить фасад). Так что - ДАВАЙТЕ НЕ БУДЕМ. Вся политика всегда построена на лжи. Вот только свидетельства шизофреников, как это пытался сделать в теме один из ее модераторов, НЕ НУЖНО ВЫДАВАТЬ ЗА ИСТИНУ в ПОСЛЕДНЕЙ ИНСТАНЦИИ, как бы этого не хотелось.
Могу только повторить свой предыдущий вопрос -
shapo написав:Это что,американские вояки решили что-то списать как проворовавшиеся украинские кладовщики периодически взрывающихся складов с боеприпасами?
. Зачем им это надо было? 2х небоскребов не хватило?
shapo написав:Это что,американские вояки решили что-то списать как проворовавшиеся украинские кладовщики периодически взрывающихся складов с боеприпасами?
.
Зачем им это надо было? 2х небоскребов не хватило?
Для этого надо верить в теорию заговора - но нормальные люди в нее и не верят, просто понимают, что в официальной версии событий концы не сходятся, нестыковки выпирают наружу. В этом смысле, в истории взрывов 99-го все гораздо проще - нет сомнений, что их исполнителями были члены карачаевского джамаата. Стояло ли за ними ФСБ? Откровенно говоря, 99% доказательств - ЭТО ВЕРСИИ. 1% - закладка рязанским ФСБ муляжа ВУ с неработающим взрывателем. Но начали-то мы не с этого, а с того, насколько умышленное убийство на примере Керчи, является распространенным преступлением в РФ. В итоге выяснилось: - их уровень в РФ согласно статистике 18-го в 4,5 раза ниже, хотя 27 лет назад был почти вдвое выше. - приведенный аргумент о заговоре ФСБ взят из опуса заведомой шизофренички. На этом фоне, откровенно говоря, вопрос о том, что попало в Пентагон (Боинг или КР) не имеет никакого значения.