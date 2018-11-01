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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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  #<1 ... 405406407408
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 18:05

  Surfer написав:sequence

В крыму естественно бывал до аннексии. Посещение оккупированных территорий считаю мерзостью и фактом сотрудничества с оккупационными властями - то что вы туда шаркаетесь , совсем не удивительно как для ватноголового коллаборанта. А глупости молотите вы , пытаясь перевести в чьи то "слухи" совершенно реальные теракт в кернчи, и катастрофу на Титане, как и многое другое.

Я законы ни одной из стран не нарушаю и слухи ("терракт", ага) не распространяю - в отличие от некоторых. Курите свои слухи сами и читайте больше "Крым.нереалий" - у них можете много чего скопипастить, вроде "соцсети сообщают" и т.д.
Аннексию не поддерживаю, но ребенка на лето места лучше оставить нет - этот факт за 10 лет не поменялся
Держитесь здесь!
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 13:16

а вот мнение серьёзного человека, а не нижегородского ыксперда по поводу яо и мощности рос. экономики

26:50 - для России гонка вооружений - это чересчур, её экономика не выдержит;

32:20 - что приносит Сирия России? россия уже не сверхдержава

https://www.youtube.com/watch?v=-mWHOxC11X8&t=1610s

да и полностью интервью интересное
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 13:58

  shapo написав:
  Волгарь написав: Строительную механику изучал 1 семестр. Возможно, после некоторой тренировки и сейчас сумел бы рассчитать ферму.


Да, с таким багажом точно можно делать заключения о разрушении зданий представляющих из себя вовсе не идеализированные стержневые,плиточные или оболочечные системы рассматриваемые в строительной механике, да еще при термомеханическом воздействии.

  Волгарь написав: Теория заговора же в случае с Пентагоном базируется в основном на том, что нет видео попадания 150-ти тонной машины в это едва ли не самое охраняемое здание мира, а то что есть на видео очень напоминает КР.


Это что,американские вояки решили что-то списать как проворовавшиеся украинские кладовщики периодически взрывающихся складов с боеприпасами?

Уверяю Вас, багаж у меня вполне солидный - 3 семестра термеха, 2 сопромата, а еще термодинамика/гидравлика/физика. У Вас, видимо, закончившего ПГС (или городское строительство?) стаж изучения строительной механики побольше, включая расчет оболочек, но уверен - даже Вам не под силу сделать корректный расчет последствий удара 150-ти тонного самолета на скорости в 250 м/с в небоскреб высотой 300 м, зарытый в землю на 30 и весом в пару сотен тысяч тонн. Тем более с учетом сгорания 50 т авиакеросина.
А вот с Пентагоном все несколько проще - обвешанный сотнями камер во всех ракурсах, по удивительному стечению обстоятельств ни одна из которых не зафиксировала ни приближения ни попадания объекта размерами 50х40 м.
Да и в версию о саудовских пилотов-курсантов верится с трудом - одно дело поразить небоскреб на высоте в 150-200 м, просто снижаясь по глиссаде, совсем другое - не промахнуться мимо здания высотой максимум 20 м от земли (именно не упасть случайно, а якобы поразить фасад).
Так что - ДАВАЙТЕ НЕ БУДЕМ. Вся политика всегда построена на лжи. Вот только свидетельства шизофреников, как это пытался сделать в теме один из ее модераторов, НЕ НУЖНО ВЫДАВАТЬ ЗА ИСТИНУ в ПОСЛЕДНЕЙ ИНСТАНЦИИ, как бы этого не хотелось.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 15:56

  Волгарь написав: Уверяю Вас, багаж у меня вполне солидный - 3 семестра термеха, 2 сопромата, а еще термодинамика/гидравлика/физика. У Вас, видимо, закончившего ПГС (или городское строительство?) стаж изучения строительной механики побольше, включая расчет оболочек, но уверен - даже Вам не под силу сделать корректный расчет последствий удара 150-ти тонного самолета на скорости в 250 м/с в небоскреб высотой 300 м, зарытый в землю на 30 и весом в пару сотен тысяч тонн. Тем более с учетом сгорания 50 т авиакеросина.


1) Это не я утверждал, что падение рядом стоящего здания невозможно, а вы прослушав 1 семестр курса строительной механики и 2 сопромата.
2) Помимо института я еще и в аспирантуре поучился в лучшем строительном вузе СССР у одного из великих ученых в динамике сооружений попутно занимавшегося задачами связной термоупругости.
После 25 лет отсутствия практики ,конечно, сам расчет не сделаю,но оценить корректность чужого вполне смогу.

  Волгарь написав: А вот с Пентагоном все несколько проще - обвешанный сотнями камер во всех ракурсах, по удивительному стечению обстоятельств ни одна из которых не зафиксировала ни приближения ни попадания объекта размерами 50х40 м.
Да и в версию о саудовских пилотов-курсантов верится с трудом - одно дело поразить небоскреб на высоте в 150-200 м, просто снижаясь по глиссаде, совсем другое - не промахнуться мимо здания высотой максимум 20 м от земли (именно не упасть случайно, а якобы поразить фасад).
Так что - ДАВАЙТЕ НЕ БУДЕМ. Вся политика всегда построена на лжи. Вот только свидетельства шизофреников, как это пытался сделать в теме один из ее модераторов, НЕ НУЖНО ВЫДАВАТЬ ЗА ИСТИНУ в ПОСЛЕДНЕЙ ИНСТАНЦИИ, как бы этого не хотелось.


Могу только повторить свой предыдущий вопрос -
  shapo написав:Это что,американские вояки решили что-то списать как проворовавшиеся украинские кладовщики периодически взрывающихся складов с боеприпасами?
.
Зачем им это надо было? 2х небоскребов не хватило?
В игноре Kart, Sommer
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 08:49

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Волгарь написав:Так что - ДАВАЙТЕ НЕ БУДЕМ.
...оффтопить, уходить от темы и рассказывать про тут США в любимом российском контексте:
всем можно а нам нельзя?

А рязанский ФСБ-шный сахар вам на россии еще много раз аукнется.
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:16

Могу только повторить свой предыдущий вопрос -

  shapo написав:Это что,американские вояки решили что-то списать как проворовавшиеся украинские кладовщики периодически взрывающихся складов с боеприпасами?
.
Зачем им это надо было? 2х небоскребов не хватило?

Для этого надо верить в теорию заговора - но нормальные люди в нее и не верят, просто понимают, что в официальной версии событий концы не сходятся, нестыковки выпирают наружу.
В этом смысле, в истории взрывов 99-го все гораздо проще - нет сомнений, что их исполнителями были члены карачаевского джамаата. Стояло ли за ними ФСБ?
Откровенно говоря, 99% доказательств - ЭТО ВЕРСИИ. 1% - закладка рязанским ФСБ муляжа ВУ с неработающим взрывателем.
Но начали-то мы не с этого, а с того, насколько умышленное убийство на примере Керчи, является распространенным преступлением в РФ.
В итоге выяснилось:
- их уровень в РФ согласно статистике 18-го в 4,5 раза ниже, хотя 27 лет назад был почти вдвое выше.
- приведенный аргумент о заговоре ФСБ взят из опуса заведомой шизофренички.
На этом фоне, откровенно говоря, вопрос о том, что попало в Пентагон (Боинг или КР) не имеет никакого значения.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 22:04

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Волгарь написав:закладка рязанским ФСБ муляжа ВУ с неработающим взрывателем.
Брехня. Как всегда.
Это был НЕ муляж и взрыватель там был настоящий. Как и все остальное. Полицаи даже дело завели!
Кстати после рязанского сахара взрывы прекратились. Совпадение? Не думаю.
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 09:01

Столько нищеты не видела даже в Сирии
Такого количества бедных людей, как в России, в Сирии я не видела. Я росла в Дамаске до 15 лет в обеспеченной семье: мой отец был главным урологом страны. Он с детства брал меня с собой в больницы и клиники, и я видела, как его ценили: ему были благодарны, любили, уважали.
...
До войны в Сирии было строгое деление на обеспеченных людей и малообеспеченных. Вторые были, конечно, но все работали, имели свое жилье, спокойно могли позволить себе купить одежду и что-то помимо нее. Здесь таких [малообеспеченных] — пол-Москвы. Людей, которые ночуют на улице и не имеют никаких средств для существования, я увидела, только когда переехала сюда.
Жаль, комменты к статье отключены.
vladvlas
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 00:02

Хуг заявил, что не считает Россию агрессором

О послеотставной карьере Шредера многие хуги мечтают :mrgreen:
Как скоро мы услышил о новом назначении в Газпроме?.. Делаем ставки, дамы и господа.

https://lb.ua/society/2018/11/04/411586 ... ssiyu.html
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 10:42

  Подолянин написав:
  Волгарь написав:закладка рязанским ФСБ муляжа ВУ с неработающим взрывателем.
Брехня. Как всегда.
Это был НЕ муляж и взрыватель там был настоящий. Как и все остальное. Полицаи даже дело завели!
Кстати после рязанского сахара взрывы прекратились. Совпадение? Не думаю.

Почитайте
Инцидент в Рязани
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 0%B8%D0%B8
Сторонники этой версии считают события в Рязани попыткой правоохранительных органов инсценировать террористический акт, а затем «раскрыть» его.
Эту версию высказал эксперт аналитического отдела движения «За права человека», историк Евгений Ихлов: «Версия Фельштинского представляется мне крайне маловероятной. (…) В стране безумная паника. Панику нужно канализировать в виде некой мобилизующей энергетики. Для этого нужна победа славных органов с предотвращением теракта и поимкой террористов. По моим данным, в Рязани была сильная чеченская община, криминализованная и ориентированная на рынок. Поэтому найти одного-двух кавказцев с криминальным следом — как показал московский опыт — это вполне решаемая задача. При инсценировке теракта газовый анализатор должен показать наличие паров гексогена, для этого достаточно было напитать сахар этими парами. Взрыватель, естественно, также должен быть совсем не муляжом — отсюда и возникшие впоследствии споры вокруг взрывателя. А дальше произошло непредвиденное. Рязанская милиция сработала значительно лучше, чем от неё ждали. Оперативники вышли на тех, кто действительно закладывал мешки в подвал. Единственным способом избежать скандала в этой ситуации оказалось выдвижение версии об учениях. Решая вопрос, быть им преступниками или дураками, инициаторы ложного теракта предпочли последнее»[185].
Этой версии также придерживаются журналист Юлия Латынина[210] и правозащитник Сергей Ковалёв
Волгарь
 
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