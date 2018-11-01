RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 406407408409
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 13:05

  sequence написав: Аннексию не поддерживаю, но ребенка на лето места лучше оставить нет - этот факт за 10 лет не поменялся
Держитесь здесь!


Вообще то, что вы делаете (то есть ездите туда), возможно, даже более логично, чем то, что я не делаю (не езжу туда).

Это наша украинская территория, а значит мы имеем право когда угодно и сколько угодно туда приезжать.

Для меня до сих пор не поставлена точка, что правильнее - проходить унизительную процедуру паспортного контроля, но при этом всем видом давать понять, что ты там у себя дома, и будешь ездить, сколько тебе надо, либо бойкотировать, подчеркивая, что презираешь коллаборантов, но признаешься себе и им, что это уже не твой дом...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 658
З нами з: 02.05.18
Подякував: 48 раз.
Подякували: 471 раз.
 
Профіль
2
1
2
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 19:55

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  zРадио написав:что правильнее
Я для себя просто решил: не отдам ни копейки оккупантам или их посипакам.
Турция и Египет пока выручают.
vladvlas
 
Повідомлень: 512
З нами з: 22.12.08
Подякував: 9 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 20:33

  vladvlas написав:
  zРадио написав:что правильнее
Я для себя просто решил: не отдам ни копейки оккупантам или их посипакам.
Турция и Египет пока выручают.


Я тоже так для себя решил, но иногда посещает мысль, что это нерационально. Наши связи с крымчанами уменьшаются, а российские - растут.

Попадалась на глаза динамика голосового трафика - его уже почти нет между материковой Украиной и Крымом (и не потому, что у крымчан нет связи, если кто-то решит подшутить на этот счет :D просто нет). Статистика эта была вайберовская - значит и не потому что высокий тариф...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 658
З нами з: 02.05.18
Подякував: 48 раз.
Подякували: 471 раз.
 
Профіль
2
1
2
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 09:29

  Волгарь написав:Почитайте
Инцидент в Рязани
https://ru.wikipedia.org
Вот чем отличается настоящий предприниматель от кучки ботов из ольгино?
Первый не стесняется давать ссылки на авторитетные источники (потому что сам ими пользуется) а вторые дают ссылки на какой-то порожняк из рашапедии. Другие нельзя ведь ))
Никакого уважения к читателям.
Подолянин
 
Повідомлень: 441
З нами з: 25.05.14
Подякував: 13 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 09:51

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  zРадио написав:Наши связи с крымчанами уменьшаются, а российские - растут.
Это как сказать.
Интерес на крымских форумах к украинским загранпаспортам, медицине и хавчику только увеличивается.
Подолянин
 
Повідомлень: 441
З нами з: 25.05.14
Подякував: 13 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 406407408409
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: antikkristall і 12 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Стало відомо, скільки заробили на Україні зовнішні кредитори 1, 2
R2 » Пон 05 лис, 2018 12:05
16 581
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лис, 2018 18:59
cannabis_ua
Скільки отримують топ-менеджери в українській IT-сфері...
R2 » Пон 05 лис, 2018 14:51
2 120
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 лис, 2018 15:54
sanyok
Скільки коштує однокімнатна квартира в Києві - експерт
R2 » Сер 17 жов, 2018 07:47
3 239
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лис, 2018 18:28
gooooglleee

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (16)
07.11.2018 10:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.