В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
sequence написав: Аннексию не поддерживаю, но ребенка на лето места лучше оставить нет - этот факт за 10 лет не поменялся Держитесь здесь!
Вообще то, что вы делаете (то есть ездите туда), возможно, даже более логично, чем то, что я не делаю (не езжу туда).
Это наша украинская территория, а значит мы имеем право когда угодно и сколько угодно туда приезжать.
Для меня до сих пор не поставлена точка, что правильнее - проходить унизительную процедуру паспортного контроля, но при этом всем видом давать понять, что ты там у себя дома, и будешь ездить, сколько тебе надо, либо бойкотировать, подчеркивая, что презираешь коллаборантов, но признаешься себе и им, что это уже не твой дом...
Я для себя просто решил: не отдам ни копейки оккупантам или их посипакам. Турция и Египет пока выручают.
Я тоже так для себя решил, но иногда посещает мысль, что это нерационально. Наши связи с крымчанами уменьшаются, а российские - растут.
Попадалась на глаза динамика голосового трафика - его уже почти нет между материковой Украиной и Крымом (и не потому, что у крымчан нет связи, если кто-то решит подшутить на этот счет просто нет). Статистика эта была вайберовская - значит и не потому что высокий тариф...
Вот чем отличается настоящий предприниматель от кучки ботов из ольгино? Первый не стесняется давать ссылки на авторитетные источники (потому что сам ими пользуется) а вторые дают ссылки на какой-то порожняк из рашапедии. Другие нельзя ведь )) Никакого уважения к читателям.
zРадио написав:Наши связи с крымчанами уменьшаются, а российские - растут.
Это как сказать. Интерес на крымских форумах к украинским загранпаспортам, медицине и хавчику только увеличивается.
Это Ваша работа такая - читать крымские форумы? Особенный интерес, конечно, проявляется к украинской медицине, стране, где детская смертность на 50%, а общая на 1/3 выше среднероссийской. Можно при этом сколько угодно спорить о рязанских взрывах, но это не изменит главного Число убийств в России за пять лет сократилось на четверть
Количество убийств в России сократилось на 27% за последние 5 лет, сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев. «В последние годы наблюдается снижение уровня преступности, в т.ч. по тяжким видам. За последние 5 лет количество убийств сократилось на 27%, разбойных нападений и грабежей — почти наполовину, стало спокойнее на улицах городов. Меньше стало квартирных краж и угонов автомобилей»,— сказал он в интервью газете «Аргументы и факты», приуроченном ко Дню сотрудника органов внутренних дел, который отмечается 10 ноября. С 2011 года, когда милиция реформировалась в полицию, численность личного состава МВД сократилась на 500 тыс.