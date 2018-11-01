Додано: Вів 06 лис, 2018 13:05

sequence написав: Аннексию не поддерживаю, но ребенка на лето места лучше оставить нет - этот факт за 10 лет не поменялся

Держитесь здесь! Аннексию не поддерживаю, но ребенка на лето места лучше оставить нет - этот факт за 10 лет не поменялсяДержитесь здесь!

Вообще то, что вы делаете (то есть ездите туда), возможно, даже более логично, чем то, что я не делаю (не езжу туда).Это наша украинская территория, а значит мы имеем право когда угодно и сколько угодно туда приезжать.Для меня до сих пор не поставлена точка, что правильнее - проходить унизительную процедуру паспортного контроля, но при этом всем видом давать понять, что ты там у себя дома, и будешь ездить, сколько тебе надо, либо бойкотировать, подчеркивая, что презираешь коллаборантов, но признаешься себе и им, что это уже не твой дом...