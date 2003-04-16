Почему российское здравоохранение теряет рейтинг?
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Додано: Сер 07 лис, 2018 14:02
Почему российское здравоохранение теряет рейтинг?
В игноре Kart, Sommer
Додано: Сер 07 лис, 2018 14:09
В игноре Kart, Sommer
Додано: Сер 07 лис, 2018 14:25
Рейтинги - не знаю. А вот реальные цифры
РОЖДАЕМОСТЬ, СМЕРТНОСТЬ И ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРИРОСТ НАСЕЛЕНИЯ
На 1000 человек населения
умерших
2003 - 16.4
2017 - 12.4
МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ
на 1000 родившихся живыми
2003 - 12.4
2017 -5.6
А за январь-сентябрь 18-го - уже 5,1 на 1000. Смертность за 14 лет снизилась на 25%, детская на 60!!!
Для сравнения
Природний рух населення у січні-серпні 2018 року
Кількість живонароджених 226 545
Кількість померлих 389 612
Кількість померлих дітей у віці до 1 року 1 645
Т.е 7,3 на 100 - на 43% выше.
Если перевести общую смертность в годовые данные (590 тыс.), сравнив с постоянным населением, проживающем на территории, по которой собирается статистика (35,5 млн. человек), то получится 16,6 на 1000 - на 34% больше, чем в РФ.
А ведь всего 30 лет назад эти показатели были следующими:
Общая смертность - РСФСР -10,8 на 1000, УССР -11,2, т.е. разница в 4% - статистическая погрешность
Детская смертность - РСФСР - 17 на 1000, УССР -14, т.е. разница была в 21% в пользу Украины.
Цифры, а вовсе не рейтинги, на самом деле характеризуют состояние медицины в стране.
Додано: Сер 07 лис, 2018 14:30
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
В игноре Kart, Sommer
Додано: Сер 07 лис, 2018 14:56
Вы правы, хвастаться нечем, хотя младенческая смертность уже ниже, чем в США
Infant mortality rate[edit]
As of 2017:[51]
Total: 5.8 deaths per 1,000 live births
Я же привел эти данные, чтобы показать, что мечты крымчан об украинском здравоохранение на форумах находятся в явном противоречии с элементарной статистикой
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