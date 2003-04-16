Додано: Сер 07 лис, 2018 14:25

shapo написав: Волгарь написав: Это Ваша работа такая - читать крымские форумы? Особенный интерес, конечно, проявляется к украинской медицине, стране, где детская смертность на 50%, а общая на 1/3 выше среднероссийской. Это Ваша работа такая - читать крымские форумы? Особенный интерес, конечно, проявляется к украинской медицине, стране, где детская смертность на 50%, а общая на 1/3 выше среднероссийской.



https://www.bbc.com/russian/features-38230585

Почему российское здравоохранение теряет рейтинг? Почему российское здравоохранение теряет рейтинг?

РОЖДАЕМОСТЬ, СМЕРТНОСТЬ И ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРИРОСТ НАСЕЛЕНИЯ

На 1000 человек населения

умерших

2003 - 16.4

2017 - 12.4

МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ

на 1000 родившихся живыми

2003 - 12.4

2017 -5.6

Природний рух населення у січні-серпні 2018 року

Кількість живонароджених 226 545

Кількість померлих 389 612

Кількість померлих дітей у віці до 1 року 1 645

Рейтинги - не знаю. А вот реальные цифрыА за январь-сентябрь 18-го - уже 5,1 на 1000. Смертность за 14 лет снизилась на 25%, детская на 60!!!Для сравненияТ.е 7,3 на 100 - на 43% выше.Если перевести общую смертность в годовые данные (590 тыс.), сравнив с постоянным населением, проживающем на территории, по которой собирается статистика (35,5 млн. человек), то получится 16,6 на 1000 - на 34% больше, чем в РФ.А ведь всего 30 лет назад эти показатели были следующими:Общая смертность - РСФСР -10,8 на 1000, УССР -11,2, т.е. разница в 4% - статистическая погрешностьДетская смертность - РСФСР - 17 на 1000, УССР -14, т.е. разница была в 21% в пользу Украины.Цифры, а вовсе не рейтинги, на самом деле характеризуют состояние медицины в стране.