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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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  #<1 ... 407408409410
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 14:02

  Волгарь написав:Это Ваша работа такая - читать крымские форумы? Особенный интерес, конечно, проявляется к украинской медицине, стране, где детская смертность на 50%, а общая на 1/3 выше среднероссийской.


https://www.bbc.com/russian/features-38230585
Почему российское здравоохранение теряет рейтинг?
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 14:09

  Волгарь написав:Можно при этом сколько угодно спорить о рязанских взрывах, но это не изменит главного

https://aillarionov.livejournal.com/897919.html
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 14:25

  shapo написав:
  Волгарь написав:Это Ваша работа такая - читать крымские форумы? Особенный интерес, конечно, проявляется к украинской медицине, стране, где детская смертность на 50%, а общая на 1/3 выше среднероссийской.


https://www.bbc.com/russian/features-38230585
Почему российское здравоохранение теряет рейтинг?

Рейтинги - не знаю. А вот реальные цифры
РОЖДАЕМОСТЬ, СМЕРТНОСТЬ И ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРИРОСТ НАСЕЛЕНИЯ
На 1000 человек населения
умерших
2003 - 16.4
2017 - 12.4
МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ
на 1000 родившихся живыми
2003 - 12.4
2017 -5.6
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosst ... mography/#
А за январь-сентябрь 18-го - уже 5,1 на 1000. Смертность за 14 лет снизилась на 25%, детская на 60!!!
Для сравнения
Природний рух населення у січні-серпні 2018 року
Кількість живонароджених 226 545
Кількість померлих 389 612
Кількість померлих дітей у віці до 1 року 1 645
http://www.ukrstat.gov.ua/
Т.е 7,3 на 100 - на 43% выше.
Если перевести общую смертность в годовые данные (590 тыс.), сравнив с постоянным населением, проживающем на территории, по которой собирается статистика (35,5 млн. человек), то получится 16,6 на 1000 - на 34% больше, чем в РФ.
А ведь всего 30 лет назад эти показатели были следующими:
Общая смертность - РСФСР -10,8 на 1000, УССР -11,2, т.е. разница в 4% - статистическая погрешность
Детская смертность - РСФСР - 17 на 1000, УССР -14, т.е. разница была в 21% в пользу Украины.
Цифры, а вовсе не рейтинги, на самом деле характеризуют состояние медицины в стране.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 14:30

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

https://regnum.ru/news/2354152.html
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 14:56

  shapo написав:https://regnum.ru/news/2354152.html

Вы правы, хвастаться нечем, хотя младенческая смертность уже ниже, чем в США
Infant mortality rate[edit]
As of 2017:[51]
Total: 5.8 deaths per 1,000 live births
https://en.wikipedia.org/wiki/Demograph ... ted_States
Я же привел эти данные, чтобы показать, что мечты крымчан об украинском здравоохранение на форумах находятся в явном противоречии с элементарной статистикой
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 15:24

  Подолянин написав:
  zРадио написав:Наши связи с крымчанами уменьшаются, а российские - растут.
Это как сказать.
Интерес на крымских форумах к украинским загранпаспортам, медицине и хавчику только увеличивается.


То есть мы еще и лечим их на материковой части бесплатно (в смысле то, что бесплатно для других украинцев, то и для них)?

Украинские внутренние паспорта насильно забирали при выдаче российских, или можно было пропетлять, кто знает?

Мне кажется правильным лечить только тех крымчан, у кого есть статус беженца.

А торговать в Крыму - надо. Иначе это выстрел себе в ногу - не будет украинских продуктов, придут российские.

Устроить такую блокаду, при которой крымчане сами бы выгнали гоблинов с зелеными человечками, мы не в состоянии
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 15:30

  Волгарь написав:
  shapo написав:
  Волгарь написав:Это Ваша работа такая - читать крымские форумы? Особенный интерес, конечно, проявляется к украинской медицине, стране, где детская смертность на 50%, а общая на 1/3 выше среднероссийской.


https://www.bbc.com/russian/features-38230585
Почему российское здравоохранение теряет рейтинг?

Рейтинги - не знаю. А вот реальные цифры
РОЖДАЕМОСТЬ, СМЕРТНОСТЬ И ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРИРОСТ НАСЕЛЕНИЯ
На 1000 человек населения
умерших
2003 - 16.4
2017 - 12.4
МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ
на 1000 родившихся живыми
2003 - 12.4
2017 -5.6
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosst ... mography/#
А за январь-сентябрь 18-го - уже 5,1 на 1000. Смертность за 14 лет снизилась на 25%, детская на 60!!!
Для сравнения
Природний рух населення у січні-серпні 2018 року
Кількість живонароджених 226 545
Кількість померлих 389 612
Кількість померлих дітей у віці до 1 року 1 645
http://www.ukrstat.gov.ua/
Т.е 7,3 на 100 - на 43% выше.
Если перевести общую смертность в годовые данные (590 тыс.), сравнив с постоянным населением, проживающем на территории, по которой собирается статистика (35,5 млн. человек), то получится 16,6 на 1000 - на 34% больше, чем в РФ.
А ведь всего 30 лет назад эти показатели были следующими:
Общая смертность - РСФСР -10,8 на 1000, УССР -11,2, т.е. разница в 4% - статистическая погрешность
Детская смертность - РСФСР - 17 на 1000, УССР -14, т.е. разница была в 21% в пользу Украины.
Цифры, а вовсе не рейтинги, на самом деле характеризуют состояние медицины в стране.


Выделите этнически русские территории и посмотрите там. Это вовсе не нацизм. Просто российская демография держится на кавказцах, татарах и китайцах. Все.

Какая фертильность у этнической русской? Ну очень сомневаюсь, что выше, чем у украинки.
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 15:54

  Волгарь написав:
  shapo написав:https://regnum.ru/news/2354152.html

Вы правы, хвастаться нечем, хотя младенческая смертность уже ниже, чем в США
Infant mortality rate[edit]
As of 2017:[51]
Total: 5.8 deaths per 1,000 live births
https://en.wikipedia.org/wiki/Demograph ... ted_States
Я же привел эти данные, чтобы показать, что мечты крымчан об украинском здравоохранение на форумах находятся в явном противоречии с элементарной статистикой


Это про уровень медицины по миру.
https://www.numbeo.com/health-care/rankings_by_country.jsp
Гордиться нечему ни вам ни нам. :mrgreen:
27661
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 16:03

zРадио
То есть мы еще и лечим их на материковой части бесплатно (в смысле то, что бесплатно для других украинцев, то и для них)?

Украинские внутренние паспорта насильно забирали при выдаче российских, или можно было пропетлять, кто знает?

Мне кажется правильным лечить только тех крымчан, у кого есть статус беженца.

А торговать в Крыму - надо. Иначе это выстрел себе в ногу - не будет украинских продуктов, придут российские.

Устроить такую блокаду, при которой крымчане сами бы выгнали гоблинов с зелеными человечками, мы не в состоянии

Кого мы лечим?
уровень медицины в Украине падает от года к году.
повторюсь ссылкой
https://www.numbeo.com/health-care/rankings_by_country.jsp
А вот торговать с Крымом, похоже уже не получится. Смотрел как-то ролики в youtube про магазины в Крыму, так всё уже занято товарами из РФ.


P.S. Интересно ещё сравнить с 2013 годом
https://www.numbeo.com/health-care/rankings_by_country.jsp?title=2013-Q1
там РФ хуже Украины, причём очень серьёзно (20% ).
27661
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 16:15

  27661 написав:
  Волгарь написав:
  shapo написав:https://regnum.ru/news/2354152.html

Вы правы, хвастаться нечем, хотя младенческая смертность уже ниже, чем в США
Infant mortality rate[edit]
As of 2017:[51]
Total: 5.8 deaths per 1,000 live births
https://en.wikipedia.org/wiki/Demograph ... ted_States
Я же привел эти данные, чтобы показать, что мечты крымчан об украинском здравоохранение на форумах находятся в явном противоречии с элементарной статистикой


Это про уровень медицины по миру.
https://www.numbeo.com/health-care/rankings_by_country.jsp
Гордиться нечему ни вам ни нам. :mrgreen:

Я бы не стал всерьез воспринимать эти данные - в них РФ стоит ниже Пакистана, где, в сущности, современная медицина доступна 5% (максимум) населения страны, да и то за деньги. Я неплохо знаком с медициной для обычного человека в Израиле/Германии/США, и могу с уверенностью сказать, что наилучшая ситуация - в Германии. Там бесплатно делают операции, которые в РФ необходимо оплачивать в карман (от 15 тыс.), в Израиле для прохождения обычной томограммы или кардиограммы можно месяцами ждать очереди, а потом на нее ехать через полстраны, а в США медицина почти идеальна (для обладателей страховки стоимостью от 1500 долларов в месяц) - ВСЕ СЛУЧАИ РЕАЛЬНЫЕ С МОИМИ РОДСТВЕННИКАМИ ИЛИ ПРИЯТЕЛЯМИ.
Место России в этом рейтинге, по-видимому, во многом определяется крайне низкой продолжительностью жизни для мужчин - 67 лет в этом году (правда, лет 15 назад она была 58). Которая, в свою очередь, исторически связана со все еще относительно высоким уровнем алкоголизации мужского населения.
Тем не менее, этот показатель постоянно падает - что бы там не говорили, но СМЕРТНОСТЬ ОТ ВНЕШНИХ ПРИЧИН в РФ (линейно связанная с употреблением алкоголя) сейчас ниже, чем в 1970-ом, когда наличное население страны было на 1/6 меньше, чем сейчас, а количество автомобилей (как источник травматизма) - меньше на порядок.
Волгарь
 
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