В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Волгарь написав:Это Ваша работа такая - читать крымские форумы? Особенный интерес, конечно, проявляется к украинской медицине, стране, где детская смертность на 50%, а общая на 1/3 выше среднероссийской.
Волгарь написав:Это Ваша работа такая - читать крымские форумы? Особенный интерес, конечно, проявляется к украинской медицине, стране, где детская смертность на 50%, а общая на 1/3 выше среднероссийской.
Рейтинги - не знаю. А вот реальные цифры РОЖДАЕМОСТЬ, СМЕРТНОСТЬ И ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРИРОСТ НАСЕЛЕНИЯ На 1000 человек населения умерших 2003 - 16.4 2017 - 12.4 МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ на 1000 родившихся живыми 2003 - 12.4 2017 -5.6 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosst ... mography/# А за январь-сентябрь 18-го - уже 5,1 на 1000. Смертность за 14 лет снизилась на 25%, детская на 60!!! Для сравнения Природний рух населення у січні-серпні 2018 року Кількість живонароджених 226 545 Кількість померлих 389 612 Кількість померлих дітей у віці до 1 року 1 645 http://www.ukrstat.gov.ua/ Т.е 7,3 на 100 - на 43% выше. Если перевести общую смертность в годовые данные (590 тыс.), сравнив с постоянным населением, проживающем на территории, по которой собирается статистика (35,5 млн. человек), то получится 16,6 на 1000 - на 34% больше, чем в РФ. А ведь всего 30 лет назад эти показатели были следующими: Общая смертность - РСФСР -10,8 на 1000, УССР -11,2, т.е. разница в 4% - статистическая погрешность Детская смертность - РСФСР - 17 на 1000, УССР -14, т.е. разница была в 21% в пользу Украины. Цифры, а вовсе не рейтинги, на самом деле характеризуют состояние медицины в стране.
Вы правы, хвастаться нечем, хотя младенческая смертность уже ниже, чем в США Infant mortality rate[edit] As of 2017:[51] Total: 5.8 deaths per 1,000 live births https://en.wikipedia.org/wiki/Demograph ... ted_States Я же привел эти данные, чтобы показать, что мечты крымчан об украинском здравоохранение на форумах находятся в явном противоречии с элементарной статистикой
Волгарь написав:Это Ваша работа такая - читать крымские форумы? Особенный интерес, конечно, проявляется к украинской медицине, стране, где детская смертность на 50%, а общая на 1/3 выше среднероссийской.
Рейтинги - не знаю. А вот реальные цифры РОЖДАЕМОСТЬ, СМЕРТНОСТЬ И ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРИРОСТ НАСЕЛЕНИЯ На 1000 человек населения умерших 2003 - 16.4 2017 - 12.4 МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ на 1000 родившихся живыми 2003 - 12.4 2017 -5.6 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosst ... mography/# А за январь-сентябрь 18-го - уже 5,1 на 1000. Смертность за 14 лет снизилась на 25%, детская на 60!!! Для сравнения Природний рух населення у січні-серпні 2018 року Кількість живонароджених 226 545 Кількість померлих 389 612 Кількість померлих дітей у віці до 1 року 1 645 http://www.ukrstat.gov.ua/ Т.е 7,3 на 100 - на 43% выше. Если перевести общую смертность в годовые данные (590 тыс.), сравнив с постоянным населением, проживающем на территории, по которой собирается статистика (35,5 млн. человек), то получится 16,6 на 1000 - на 34% больше, чем в РФ. А ведь всего 30 лет назад эти показатели были следующими: Общая смертность - РСФСР -10,8 на 1000, УССР -11,2, т.е. разница в 4% - статистическая погрешность Детская смертность - РСФСР - 17 на 1000, УССР -14, т.е. разница была в 21% в пользу Украины. Цифры, а вовсе не рейтинги, на самом деле характеризуют состояние медицины в стране.
Выделите этнически русские территории и посмотрите там. Это вовсе не нацизм. Просто российская демография держится на кавказцах, татарах и китайцах. Все.
Какая фертильность у этнической русской? Ну очень сомневаюсь, что выше, чем у украинки.
Вы правы, хвастаться нечем, хотя младенческая смертность уже ниже, чем в США Infant mortality rate[edit] As of 2017:[51] Total: 5.8 deaths per 1,000 live births https://en.wikipedia.org/wiki/Demograph ... ted_States Я же привел эти данные, чтобы показать, что мечты крымчан об украинском здравоохранение на форумах находятся в явном противоречии с элементарной статистикой
Вы правы, хвастаться нечем, хотя младенческая смертность уже ниже, чем в США Infant mortality rate[edit] As of 2017:[51] Total: 5.8 deaths per 1,000 live births https://en.wikipedia.org/wiki/Demograph ... ted_States Я же привел эти данные, чтобы показать, что мечты крымчан об украинском здравоохранение на форумах находятся в явном противоречии с элементарной статистикой
Я бы не стал всерьез воспринимать эти данные - в них РФ стоит ниже Пакистана, где, в сущности, современная медицина доступна 5% (максимум) населения страны, да и то за деньги. Я неплохо знаком с медициной для обычного человека в Израиле/Германии/США, и могу с уверенностью сказать, что наилучшая ситуация - в Германии. Там бесплатно делают операции, которые в РФ необходимо оплачивать в карман (от 15 тыс.), в Израиле для прохождения обычной томограммы или кардиограммы можно месяцами ждать очереди, а потом на нее ехать через полстраны, а в США медицина почти идеальна (для обладателей страховки стоимостью от 1500 долларов в месяц) - ВСЕ СЛУЧАИ РЕАЛЬНЫЕ С МОИМИ РОДСТВЕННИКАМИ ИЛИ ПРИЯТЕЛЯМИ. Место России в этом рейтинге, по-видимому, во многом определяется крайне низкой продолжительностью жизни для мужчин - 67 лет в этом году (правда, лет 15 назад она была 58). Которая, в свою очередь, исторически связана со все еще относительно высоким уровнем алкоголизации мужского населения. Тем не менее, этот показатель постоянно падает - что бы там не говорили, но СМЕРТНОСТЬ ОТ ВНЕШНИХ ПРИЧИН в РФ (линейно связанная с употреблением алкоголя) сейчас ниже, чем в 1970-ом, когда наличное население страны было на 1/6 меньше, чем сейчас, а количество автомобилей (как источник травматизма) - меньше на порядок.