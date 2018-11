Додано: Сер 07 лис, 2018 14:56

shapo написав: https://regnum.ru/news/2354152.html https://regnum.ru/news/2354152.html

младенческая смертность уже ниже, чем в США

Infant mortality rate[edit]

As of 2017:[51]

Total: 5.8 deaths per 1,000 live births

Вы правы, хвастаться нечем, хотяЯ же привел эти данные, чтобы показать, что мечты крымчан об украинском здравоохранение на форумах находятся в явном противоречии с элементарной статистикой