Додано: Сер 07 лис, 2018 16:15

27661 написав: Волгарь написав: shapo написав: https://regnum.ru/news/2354152.html https://regnum.ru/news/2354152.html

Вы правы, хвастаться нечем, хотя младенческая смертность уже ниже, чем в США

Infant mortality rate[edit]

As of 2017:[51]

Total: 5.8 deaths per 1,000 live births

https://en.wikipedia.org/wiki/Demograph ... ted_States

Я же привел эти данные, чтобы показать, что мечты крымчан об украинском здравоохранение на форумах находятся в явном противоречии с элементарной статистикой Вы правы, хвастаться нечем, хотяЯ же привел эти данные, чтобы показать, что мечты крымчан об украинском здравоохранение на форумах находятся в явном противоречии с элементарной статистикой



Это про уровень медицины по миру.

https://www.numbeo.com/health-care/rankings_by_country.jsp

Гордиться нечему ни вам ни нам. Это про уровень медицины по миру.Гордиться нечему ни вам ни нам.

Я бы не стал всерьез воспринимать эти данные - в них РФ стоит ниже Пакистана, где, в сущности, современная медицина доступна 5% (максимум) населения страны, да и то за деньги. Я неплохо знаком с медициной для обычного человека в Израиле/Германии/США, и могу с уверенностью сказать, что наилучшая ситуация - в Германии. Там бесплатно делают операции, которые в РФ необходимо оплачивать в карман (от 15 тыс.), в Израиле для прохождения обычной томограммы или кардиограммы можно месяцами ждать очереди, а потом на нее ехать через полстраны, а в США медицина почти идеальна (для обладателей страховки стоимостью от 1500 долларов в месяц) - ВСЕ СЛУЧАИ РЕАЛЬНЫЕ С МОИМИ РОДСТВЕННИКАМИ ИЛИ ПРИЯТЕЛЯМИ.Место России в этом рейтинге, по-видимому, во многом определяется крайне низкой продолжительностью жизни для мужчин - 67 лет в этом году (правда, лет 15 назад она была 58). Которая, в свою очередь, исторически связана со все еще относительно высоким уровнем алкоголизации мужского населения.Тем не менее, этот показатель постоянно падает - что бы там не говорили, но СМЕРТНОСТЬ ОТ ВНЕШНИХ ПРИЧИН в РФ (линейно связанная с употреблением алкоголя) сейчас ниже, чем в 1970-ом, когда наличное население страны было на 1/6 меньше, чем сейчас, а количество автомобилей (как источник травматизма) - меньше на порядок.