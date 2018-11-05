В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Посмотрел рейтинг: разные годы разные страны - нет закономерностей. Многие страны прыгают не просто по процентам, а из категории в категорию.
Скорее всего это очень умозрительно.
Что касается объективного сравнения нашей и российской медицины:
- у нас в среднем более компетентный персонал и более низкая нагрузка на врачей. Дефицита глобально нет, разве что индивидуальные направления и территории.
- в россии лучше с финансированием лечения хронических патологий (больший спектр препаратов закупается государством) и лучшее аппаратное обеспечение. Большее количество кафедр и институтов. Однако, огромный дефицит врачей и более низкая в среднем их квалификация.
Фармацевтика в обеих странах одинаково никакая, способная производить только фуфломицины для любителей самолечения и токсичные дженерики прошлого тысячелетия
Волгарь написав: Я неплохо знаком с медициной для обычного человека в Израиле/Германии/США, и могу с уверенностью сказать, что наилучшая ситуация - в Германии. Там бесплатно делают операции, которые в РФ необходимо оплачивать в карман (от 15 тыс.), в Израиле для прохождения обычной томограммы или кардиограммы можно месяцами ждать очереди, а потом на нее ехать через полстраны, а в США медицина почти идеальна (для обладателей страховки стоимостью от 1500 долларов в месяц)
1)В Германии без страховки вам никто ничего бесплатного не сделает 2)В Израиле в отличие от Украины и России все больницы оборудованы примерно одинаково и квалификация врачей не сильно отличается, поэтому нет никакого смысла ехать через пол-страны. Очереди к узким специалистам есть, но для того чтобы получить анализы придите в миюн(приёмный покой) и вам сделают в тот же день (если вам это действительно нужно по показаниям)