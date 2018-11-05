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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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  #<1 ... 408409410411
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 16:54

  27661 написав:zРадио
То есть мы еще и лечим их на материковой части бесплатно (в смысле то, что бесплатно для других украинцев, то и для них)?

Украинские внутренние паспорта насильно забирали при выдаче российских, или можно было пропетлять, кто знает?

Мне кажется правильным лечить только тех крымчан, у кого есть статус беженца.

А торговать в Крыму - надо. Иначе это выстрел себе в ногу - не будет украинских продуктов, придут российские.

Устроить такую блокаду, при которой крымчане сами бы выгнали гоблинов с зелеными человечками, мы не в состоянии

Кого мы лечим?
уровень медицины в Украине падает от года к году.
повторюсь ссылкой
https://www.numbeo.com/health-care/rankings_by_country.jsp
А вот торговать с Крымом, похоже уже не получится. Смотрел как-то ролики в youtube про магазины в Крыму, так всё уже занято товарами из РФ.


P.S. Интересно ещё сравнить с 2013 годом
https://www.numbeo.com/health-care/rankings_by_country.jsp?title=2013-Q1
там РФ хуже Украины, причём очень серьёзно (20% ).


Посмотрел рейтинг: разные годы разные страны - нет закономерностей. Многие страны прыгают не просто по процентам, а из категории в категорию.

Скорее всего это очень умозрительно.

Что касается объективного сравнения нашей и российской медицины:

- у нас в среднем более компетентный персонал и более низкая нагрузка на врачей. Дефицита глобально нет, разве что индивидуальные направления и территории.

- в россии лучше с финансированием лечения хронических патологий (больший спектр препаратов закупается государством) и лучшее аппаратное обеспечение. Большее количество кафедр и институтов. Однако, огромный дефицит врачей и более низкая в среднем их квалификация.

Фармацевтика в обеих странах одинаково никакая, способная производить только фуфломицины для любителей самолечения и токсичные дженерики прошлого тысячелетия
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 17:07

  Волгарь написав: Я неплохо знаком с медициной для обычного человека в Израиле/Германии/США, и могу с уверенностью сказать, что наилучшая ситуация - в Германии. Там бесплатно делают операции, которые в РФ необходимо оплачивать в карман (от 15 тыс.), в Израиле для прохождения обычной томограммы или кардиограммы можно месяцами ждать очереди, а потом на нее ехать через полстраны, а в США медицина почти идеальна (для обладателей страховки стоимостью от 1500 долларов в месяц)

1)В Германии без страховки вам никто ничего бесплатного не сделает
2)В Израиле в отличие от Украины и России все больницы оборудованы примерно одинаково и квалификация врачей не сильно отличается, поэтому нет никакого смысла ехать через пол-страны. Очереди к узким специалистам есть, но для того чтобы получить анализы придите в миюн(приёмный покой) и вам сделают в тот же день (если вам это действительно нужно по показаниям)
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 17:41

  Волгарь написав:Я неплохо знаком с медициной для обычного человека в Израиле/Германии/США


О, оказывается он еще и по медицине специалист.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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