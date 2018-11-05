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В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 лис, 2018 17:41
Волгарь написав:
Я неплохо знаком с медициной для обычного человека в Израиле/Германии/США
О, оказывается он еще и по медицине специалист.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Sommer
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Додано: Чет 08 лис, 2018 15:18
zРадио написав:
То есть мы еще и лечим их на материковой части бесплатно (в смысле то, что бесплатно для других украинцев, то и для них)?
А почему нет? Если у человека украинский паспорт и прописка? С медициной в Крыму сейчас ж.па. Как и со всем остальным. Это только у волгарей на бумаге все хорошо))
zРадио написав:
Украинские внутренние паспорта насильно забирали при выдаче российских, или можно было пропетлять, кто знает?
По факту - нет. Но оккупанты заставили всех получить роСС паспорта. Без них там жить невозможно.
zРадио написав:
Мне кажется правильным лечить только тех крымчан, у кого есть статус беженца.
Тут не соглашусь. И так наши власти которые сами на себе не испытывают ничего - создали для крымчан массу проблем. Причем страдают в основном - проукраински настроенные.
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Подолянин
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Додано: Чет 08 лис, 2018 15:26
Sommer написав: Волгарь написав:
Я неплохо знаком с медициной для обычного человека в Израиле/Германии/США
О, оказывается он еще и по медицине специалист.
это всё хобби...
он жеж ещё и руководитель конторы какой-то, не забываем
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Додано: Чет 08 лис, 2018 15:36
Подолянин написав:
А почему нет? Если у человека украинский паспорт и прописка? С медициной в Крыму сейчас ж.па. Как и со всем остальным... По факту - нет. Но оккупанты заставили всех получить роСС паспорта. Без них там жить невозможно...Мне кажется правильным лечить только тех крымчан, у кого есть статус беженца...Тут не соглашусь. И так наши власти которые сами на себе не испытывают ничего - создали для крымчан массу проблем. Причем страдают в основном - проукраински настроенные.
Нет там таких проблем, где вы это взяли? Родственница живет себе без русского паспорта (она идейная) и ни жу-жу, более того, ходит и хает русских в кругу местных подруг, до сих пор "КГБ" не забрало
Самое смешное, каждый раз когда едем на лето, просит взять украинских дешевых лекарств, вплоть до цитрамона - по ее версии, "русаки" продают паленые таблетки и травят людей. Лечить крымчан у нас точно бессмыслено - им есть где, если не по месту - куча здравниц, то в Краснодарском крае, до которого стало заметно быстрее добираться
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sequence
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Додано: Чет 08 лис, 2018 15:43
Кравчук развенчал любимый миф России о Крыме
Москва не дарила Украине Крым в 1954 году, а настойчиво попросила забрать, чтобы исправить катастрофическую ситуацию.
Об этом в интервью «Обозревателю» рассказал первый президент Леонид Кравчук.
Экс-глава государства рассказал, что в 1953 году он впервые побывал в Крыму и был в ужасе от бедности живущего там населения.
«Примерно в то же время в Крым пригласили к себе Хрущева. Тот взял с собой мужа своей дочери Аджубея, который был редактором газеты «Известия». Потом Аджубей подробно описал эту поездку.
Как только они сошли с поезда, то на них тут же напали местные люди. Хрущев развернулся и сел обратно на поезд, но поехал уже не в Москву, а на Киев», — рассказал экс-президент.
По словам Кравчука, в Киев Хрущев направился к тогдашнему первому секретарю ЦК КП Украины Александру Кириченко
«Зашел и сказал: «Вы должны взять Крым себе». Это к идее, что нам Крым «подарили». Тот ответил: «Как, мы не можем, это же бешеные деньги».
Хрущев обещал помощь, но Кириченко все равно отказывался.
Тогда Хрущев взял его за опарки, посадил в поезд и они поехали в Москву на политбюро, где было принято решение отдать Крым Украине, которая может исправить ситуацию, потому что там есть люди, которые знают, как вести хозяйство», — объяснил Кравчук.
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Surfer
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Додано: Чет 08 лис, 2018 16:03
Волгарь написав:
Цифры, а вовсе не рейтинги, на самом деле характеризуют состояние медицины в стране.
Стан медицини (і не тільки) характеризують ще і такі випадки:
або
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Чет 08 лис, 2018 17:31
Surfer написав:
Тогда Хрущев взял его за опарки, посадил в поезд и они поехали в Москву на политбюро, где было принято решение отдать Крым Украине, которая может исправить ситуацию, потому что там есть люди, которые знают, как вести хозяйство», — объяснил Кравчук.
Как минимум за 150 лет ничего не поменялось.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Sommer
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Додано: Чет 08 лис, 2018 18:29
Sommer написав: Surfer написав:
Тогда Хрущев взял его за опарки, посадил в поезд и они поехали в Москву на политбюро, где было принято решение отдать Крым Украине, которая может исправить ситуацию, потому что там есть люди, которые знают, как вести хозяйство», — объяснил Кравчук.
Как минимум за 150 лет ничего не поменялось.
Был бы тов. Волгарь не заблочен, втулил бы тебе мостом ниже пояса
Мол, тогда было построить нельзя, сейчас - можно, значит тогда было правильное решение отдать, а сегодня - забрать.
А что - можно ведь по Крымскому потоку в обход Украины и пресную воду подать
Не газом единым
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zРадио
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