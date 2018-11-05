Кравчук развенчал любимый миф России о Крыме



Москва не дарила Украине Крым в 1954 году, а настойчиво попросила забрать, чтобы исправить катастрофическую ситуацию.



Об этом в интервью «Обозревателю» рассказал первый президент Леонид Кравчук.



Экс-глава государства рассказал, что в 1953 году он впервые побывал в Крыму и был в ужасе от бедности живущего там населения.



«Примерно в то же время в Крым пригласили к себе Хрущева. Тот взял с собой мужа своей дочери Аджубея, который был редактором газеты «Известия». Потом Аджубей подробно описал эту поездку.



Как только они сошли с поезда, то на них тут же напали местные люди. Хрущев развернулся и сел обратно на поезд, но поехал уже не в Москву, а на Киев», — рассказал экс-президент.



По словам Кравчука, в Киев Хрущев направился к тогдашнему первому секретарю ЦК КП Украины Александру Кириченко



«Зашел и сказал: «Вы должны взять Крым себе». Это к идее, что нам Крым «подарили». Тот ответил: «Как, мы не можем, это же бешеные деньги».



Хрущев обещал помощь, но Кириченко все равно отказывался.



Тогда Хрущев взял его за опарки, посадил в поезд и они поехали в Москву на политбюро, где было принято решение отдать Крым Украине, которая может исправить ситуацию, потому что там есть люди, которые знают, как вести хозяйство», — объяснил Кравчук.