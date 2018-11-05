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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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  #<1 ... 408409410411
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 17:41

  Волгарь написав:Я неплохо знаком с медициной для обычного человека в Израиле/Германии/США


О, оказывается он еще и по медицине специалист.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 15:18

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  zРадио написав:То есть мы еще и лечим их на материковой части бесплатно (в смысле то, что бесплатно для других украинцев, то и для них)?
А почему нет? Если у человека украинский паспорт и прописка? С медициной в Крыму сейчас ж.па. Как и со всем остальным. Это только у волгарей на бумаге все хорошо))
  zРадио написав:Украинские внутренние паспорта насильно забирали при выдаче российских, или можно было пропетлять, кто знает?
По факту - нет. Но оккупанты заставили всех получить роСС паспорта. Без них там жить невозможно.
  zРадио написав:Мне кажется правильным лечить только тех крымчан, у кого есть статус беженца.
Тут не соглашусь. И так наши власти которые сами на себе не испытывают ничего - создали для крымчан массу проблем. Причем страдают в основном - проукраински настроенные.
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 15:26

  Sommer написав:
  Волгарь написав:Я неплохо знаком с медициной для обычного человека в Израиле/Германии/США


О, оказывается он еще и по медицине специалист.

это всё хобби...
он жеж ещё и руководитель конторы какой-то, не забываем :mrgreen:
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 15:36

  Подолянин написав:А почему нет? Если у человека украинский паспорт и прописка? С медициной в Крыму сейчас ж.па. Как и со всем остальным... По факту - нет. Но оккупанты заставили всех получить роСС паспорта. Без них там жить невозможно...Мне кажется правильным лечить только тех крымчан, у кого есть статус беженца...Тут не соглашусь. И так наши власти которые сами на себе не испытывают ничего - создали для крымчан массу проблем. Причем страдают в основном - проукраински настроенные.

Нет там таких проблем, где вы это взяли? Родственница живет себе без русского паспорта (она идейная) и ни жу-жу, более того, ходит и хает русских в кругу местных подруг, до сих пор "КГБ" не забрало :mrgreen: Самое смешное, каждый раз когда едем на лето, просит взять украинских дешевых лекарств, вплоть до цитрамона - по ее версии, "русаки" продают паленые таблетки и травят людей. Лечить крымчан у нас точно бессмыслено - им есть где, если не по месту - куча здравниц, то в Краснодарском крае, до которого стало заметно быстрее добираться
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 15:43

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

Кравчук развенчал любимый миф России о Крыме

Москва не дарила Украине Крым в 1954 году, а настойчиво попросила забрать, чтобы исправить катастрофическую ситуацию.

Об этом в интервью «Обозревателю» рассказал первый президент Леонид Кравчук.

Экс-глава государства рассказал, что в 1953 году он впервые побывал в Крыму и был в ужасе от бедности живущего там населения.

«Примерно в то же время в Крым пригласили к себе Хрущева. Тот взял с собой мужа своей дочери Аджубея, который был редактором газеты «Известия». Потом Аджубей подробно описал эту поездку.

Как только они сошли с поезда, то на них тут же напали местные люди. Хрущев развернулся и сел обратно на поезд, но поехал уже не в Москву, а на Киев», — рассказал экс-президент.

По словам Кравчука, в Киев Хрущев направился к тогдашнему первому секретарю ЦК КП Украины Александру Кириченко

«Зашел и сказал: «Вы должны взять Крым себе». Это к идее, что нам Крым «подарили». Тот ответил: «Как, мы не можем, это же бешеные деньги».

Хрущев обещал помощь, но Кириченко все равно отказывался.

Тогда Хрущев взял его за опарки, посадил в поезд и они поехали в Москву на политбюро, где было принято решение отдать Крым Украине, которая может исправить ситуацию, потому что там есть люди, которые знают, как вести хозяйство», — объяснил Кравчук.
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 16:03

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Волгарь написав:Цифры, а вовсе не рейтинги, на самом деле характеризуют состояние медицины в стране.


Стан медицини (і не тільки) характеризують ще і такі випадки:
В России во время операции 89-летней пенсионерке ампутировали здоровую ногу. Инцидент произошел 4 ноября в городской клинической больнице № 3 Воронежа. https://fakty.ua/286172-v-rossii-pensio ... ovuyu-nogu

або
Белгородский врач одним ударом убил пациента https://www.gazeta.ru/social/2016/01/09/8012957.shtml
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 17:31

  Surfer написав:
Тогда Хрущев взял его за опарки, посадил в поезд и они поехали в Москву на политбюро, где было принято решение отдать Крым Украине, которая может исправить ситуацию, потому что там есть люди, которые знают, как вести хозяйство», — объяснил Кравчук.


Как минимум за 150 лет ничего не поменялось. :)
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 18:29

  Sommer написав:
  Surfer написав:
Тогда Хрущев взял его за опарки, посадил в поезд и они поехали в Москву на политбюро, где было принято решение отдать Крым Украине, которая может исправить ситуацию, потому что там есть люди, которые знают, как вести хозяйство», — объяснил Кравчук.


Как минимум за 150 лет ничего не поменялось. :)


Был бы тов. Волгарь не заблочен, втулил бы тебе мостом ниже пояса :mrgreen: Мол, тогда было построить нельзя, сейчас - можно, значит тогда было правильное решение отдать, а сегодня - забрать.

А что - можно ведь по Крымскому потоку в обход Украины и пресную воду подать :mrgreen: Не газом единым :D
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 18:54

  Surfer написав:
Кравчук развенчал любимый миф России о Крыме

Москва не дарила Украине Крым в 1954 году, а настойчиво попросила забрать, чтобы исправить катастрофическую ситуацию.

Об этом в интервью «Обозревателю» рассказал первый президент Леонид Кравчук.

Экс-глава государства рассказал, что в 1953 году он впервые побывал в Крыму и был в ужасе от бедности живущего там населения.

«Примерно в то же время в Крым пригласили к себе Хрущева. Тот взял с собой мужа своей дочери Аджубея, который был редактором газеты «Известия». Потом Аджубей подробно описал эту поездку.

Как только они сошли с поезда, то на них тут же напали местные люди. Хрущев развернулся и сел обратно на поезд, но поехал уже не в Москву, а на Киев», — рассказал экс-президент.

По словам Кравчука, в Киев Хрущев направился к тогдашнему первому секретарю ЦК КП Украины Александру Кириченко

«Зашел и сказал: «Вы должны взять Крым себе». Это к идее, что нам Крым «подарили». Тот ответил: «Как, мы не можем, это же бешеные деньги».

Хрущев обещал помощь, но Кириченко все равно отказывался.

Тогда Хрущев взял его за опарки, посадил в поезд и они поехали в Москву на политбюро, где было принято решение отдать Крым Украине, которая может исправить ситуацию, потому что там есть люди, которые знают, как вести хозяйство», — объяснил Кравчук.


Смешно.
Этот лузер сменивший партийную идеологию на националистическую и запомнившийся только нищетой населения в годы своего бездарного правления рассуждает о том,что произошло когда ему было 19-20лет и он был нищим студентом из села
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 19:49

  Подолянин написав:А почему нет? Если у человека украинский паспорт и прописка? С медициной в Крыму сейчас ж.па. Как и со всем остальным. Это только у волгарей на бумаге все хорошо))

Тут не соглашусь. И так наши власти которые сами на себе не испытывают ничего - создали для крымчан массу проблем. Причем страдают в основном - проукраински настроенные.


А как быть с тем, что даже проукраинские крымчане, оставшиеся на полуострове, работают на российский бюджет, а не украинский? Да, не они так решили, за них так решили.

Но украинский бюджет тоже не резиновый - за деньги всегда пожалуйста. И крымчане, и волгари, и буряты. Я так считаю
zРадио
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