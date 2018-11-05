Это отметил исполняющий обязанности заместителя главы миссии США при ОБСЕ Грегори Макрис во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене в четверг, сообщает корреспондент Укринформа.
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:11
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
Санкции США против России, связанные с Минскими договоренностями по урегулированию конфликта на Донбассе, будут продолжаться до полного выполнения Москвой своих обязательств в рамках Минска, а связанные с Крымом санкции – до возвращения полуострова Украине.
Это отметил исполняющий обязанности заместителя главы миссии США при ОБСЕ Грегори Макрис во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене в четверг, сообщает корреспондент Укринформа.
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