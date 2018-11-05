Додано: П'ят 09 лис, 2018 19:42

Sommer написав: 19yuriy91 написав: Санкции США против России, связанные с Минскими договоренностями по урегулированию конфликта на Донбассе, будут продолжаться до полного выполнения Москвой своих обязательств в рамках Минска, а связанные с Крымом санкции – до возвращения полуострова Украине.

Санкции США против России, связанные с Минскими договоренностями по урегулированию конфликта на Донбассе, будут продолжаться до полного выполнения Москвой своих обязательств в рамках Минска, а связанные с Крымом санкции – до возвращения полуострова Украине.



Ну теперь им остается только петь "санкции ни на что не влияют". Ну теперь им остается только петь "санкции ни на что не влияют".

в случае размещения США ракет в Европе Россия будет вынуждена «перейти к доктрине упреждающего удара»

Я вот чего боюсь - когда бешеную собаку морят голодом, она бросается на хозяина, а не проявляет покорность, которую от нее ждут.Объективно, собаку на сегодня просто лишили вкусностей и перестали гладить по голове, но клыки и лапы на месте.И вот реакция. Понятно, что это лишь частные мнения, но, возможно, начинают готовить почву для изменения ядерной стратегии.Российская система автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр» теряет свою эффективность в случае возможного военного конфликта на фоне выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом сообщил еженедельнику «Звезда» бывший начальник Главного штаба РВСН Виктор Есин.По его словам, когда система сработает, мы сможем запустить только те ракеты, которые выживут после первого удара агрессора. По его словам, у американцев появится возможность нанести поражение основной массе российских ракетных средств, развернутых в европейской части страны, а оставшиеся перехватить на траектории их полета с помощью системы ПРО. Есин считает, что