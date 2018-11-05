Это отметил исполняющий обязанности заместителя главы миссии США при ОБСЕ Грегори Макрис во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене в четверг, сообщает корреспондент Укринформа.
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:11
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
Санкции США против России, связанные с Минскими договоренностями по урегулированию конфликта на Донбассе, будут продолжаться до полного выполнения Москвой своих обязательств в рамках Минска, а связанные с Крымом санкции – до возвращения полуострова Украине.
Это отметил исполняющий обязанности заместителя главы миссии США при ОБСЕ Грегори Макрис во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене в четверг, сообщает корреспондент Укринформа.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:37
Ну теперь им остается только петь "санкции ни на что не влияют".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: П'ят 09 лис, 2018 19:42
Я вот чего боюсь - когда бешеную собаку морят голодом, она бросается на хозяина, а не проявляет покорность, которую от нее ждут.
Объективно, собаку на сегодня просто лишили вкусностей и перестали гладить по голове, но клыки и лапы на месте.
И вот реакция. Понятно, что это лишь частные мнения, но, возможно, начинают готовить почву для изменения ядерной стратегии.
Российская система автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр» теряет свою эффективность в случае возможного военного конфликта на фоне выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом сообщил еженедельнику «Звезда» бывший начальник Главного штаба РВСН Виктор Есин.
По его словам, когда система сработает, мы сможем запустить только те ракеты, которые выживут после первого удара агрессора. По его словам, у американцев появится возможность нанести поражение основной массе российских ракетных средств, развернутых в европейской части страны, а оставшиеся перехватить на траектории их полета с помощью системы ПРО. Есин считает, что в случае размещения США ракет в Европе Россия будет вынуждена «перейти к доктрине упреждающего удара»
Додано: П'ят 09 лис, 2018 19:49
zРадио
А яка різниця для зовнішнього світу як називається чергова московська блаж? Гіперзвукова ракета, ракета з ядерним двигуном,авіаносець кузя з запусками підводних реактивних винищувачів?
Все одно скрєпи тріщать і пора переходити до вчення чухче, яке не забороняє навесну кору обгризати.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
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