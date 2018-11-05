Додано: П'ят 09 лис, 2018 20:19

budivelnik написав: zРадио

А яка різниця для зовнішнього світу як називається чергова московська блаж? Гіперзвукова ракета, ракета з ядерним двигуном,авіаносець кузя з запусками підводних реактивних винищувачів?

Все одно скрєпи тріщать і пора переходити до вчення чухче, яке не забороняє навесну кору обгризати. zРадиоА яка різниця для зовнішнього світу як називається чергова московська блаж? Гіперзвукова ракета, ракета з ядерним двигуном,авіаносець кузя з запусками підводних реактивних винищувачів?Все одно скрєпи тріщать і пора переходити до вчення чухче, яке не забороняє навесну кору обгризати.

Проблема в том, что превентивный удар можно осуществить даже ракетами 40-летней давности, и самые современные системы ПРО с ним справятся с неудовлетворительной эффективнстью (10-50%).Это технологическая особенность - перехватить динамичную ракету намного сложнее, чем поразить таковой статичный объект.Американцы это прекрасно понимают - почему и такая реакция на иранскую и северокорейскую ядерные программы. Даже тот самодел, который сегодня имеется у этих государств, нанесет непоправимый ущерб противнику в случае применения.Что уже говорить о том, что даже современным ПРО Aegis невозможно остановить старую советскую СС-18, содержащую 10 реальных и 40 ложных разделяющихся боеголовок. А россия, пусть даже новые анонсы ВВХ - чистейший фейк, имеет и более современные ракетные комплексы, чем СС-18.Поэтому изменение российской ядерной стратегии с возмездия на превентивный удар - это крайне плохие новости для мира.Пусть даже эффективность ПРО будет 90% (хотя это недостижимо на сегодня), 10% от российского ядерного арсенала - это 200 боевых зарядов...200, Карл... Ок, пусть половина даже не взлетит (хотя это тоже натяжка), 10% от 1000 составит 100...