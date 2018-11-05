Это отметил исполняющий обязанности заместителя главы миссии США при ОБСЕ Грегори Макрис во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене в четверг, сообщает корреспондент Укринформа.
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:11
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
Санкции США против России, связанные с Минскими договоренностями по урегулированию конфликта на Донбассе, будут продолжаться до полного выполнения Москвой своих обязательств в рамках Минска, а связанные с Крымом санкции – до возвращения полуострова Украине.
Это отметил исполняющий обязанности заместителя главы миссии США при ОБСЕ Грегори Макрис во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене в четверг, сообщает корреспондент Укринформа.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:37
Ну теперь им остается только петь "санкции ни на что не влияют".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: П'ят 09 лис, 2018 19:42
Я вот чего боюсь - когда бешеную собаку морят голодом, она бросается на хозяина, а не проявляет покорность, которую от нее ждут.
Объективно, собаку на сегодня просто лишили вкусностей и перестали гладить по голове, но клыки и лапы на месте.
И вот реакция. Понятно, что это лишь частные мнения, но, возможно, начинают готовить почву для изменения ядерной стратегии.
Российская система автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр» теряет свою эффективность в случае возможного военного конфликта на фоне выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом сообщил еженедельнику «Звезда» бывший начальник Главного штаба РВСН Виктор Есин.
По его словам, когда система сработает, мы сможем запустить только те ракеты, которые выживут после первого удара агрессора. По его словам, у американцев появится возможность нанести поражение основной массе российских ракетных средств, развернутых в европейской части страны, а оставшиеся перехватить на траектории их полета с помощью системы ПРО. Есин считает, что в случае размещения США ракет в Европе Россия будет вынуждена «перейти к доктрине упреждающего удара»
Додано: П'ят 09 лис, 2018 19:49
zРадио
А яка різниця для зовнішнього світу як називається чергова московська блаж? Гіперзвукова ракета, ракета з ядерним двигуном,авіаносець кузя з запусками підводних реактивних винищувачів?
Все одно скрєпи тріщать і пора переходити до вчення чухче, яке не забороняє навесну кору обгризати.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Додано: П'ят 09 лис, 2018 20:19
Проблема в том, что превентивный удар можно осуществить даже ракетами 40-летней давности, и самые современные системы ПРО с ним справятся с неудовлетворительной эффективнстью (10-50%).
Это технологическая особенность - перехватить динамичную ракету намного сложнее, чем поразить таковой статичный объект.
Американцы это прекрасно понимают - почему и такая реакция на иранскую и северокорейскую ядерные программы. Даже тот самодел, который сегодня имеется у этих государств, нанесет непоправимый ущерб противнику в случае применения.
Что уже говорить о том, что даже современным ПРО Aegis невозможно остановить старую советскую СС-18, содержащую 10 реальных и 40 ложных разделяющихся боеголовок. А россия, пусть даже новые анонсы ВВХ - чистейший фейк, имеет и более современные ракетные комплексы, чем СС-18.
Поэтому изменение российской ядерной стратегии с возмездия на превентивный удар - это крайне плохие новости для мира.
Пусть даже эффективность ПРО будет 90% (хотя это недостижимо на сегодня), 10% от российского ядерного арсенала - это 200 боевых зарядов...200, Карл... Ок, пусть половина даже не взлетит (хотя это тоже натяжка), 10% от 1000 составит 100...
Додано: П'ят 09 лис, 2018 20:29
Нет ни какой уверенности, что удастся перехватить 100-процентов даже каличных северокорейских ракет, а каждая только одна ядерная пропущенная ракета - это сотни тысяч жизней.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:10
Ага...
Логіку ввімкніть
1 Хто живе на Заході- ненависні буржуїни чи власні діти з сімями
2 Який резон пуляти у власних дітей, якщо варіант підірви воронеж- працює всередині ерефії набагато ефективніше
3 Поки сам не рипаєшся- у відповідь нічого не прилетить
Отже тепер обмірковуємо
Чи ризикне керівництво педерації
а - отримати на свою голову град НАТівських ракет
б - попасти своїми ракетами в своїх дітей
Якщо можна просто сидіти і не рипатись поки місцевий піпл або весь не зіпється бояришником, або жижа не закінчиться
А навіть якщо обіпється/закінчиться - все одно потрібно буде кудись їхати , а краще загниваючого Заходу - ще ніякий абрамович нічого не придумав.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:23
К собаке долго относились, как к нормальной, вовремя кормили и вдоволь гладили, закрывали глаза на вспышки агрессивности...
Но не помогло.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:27
Никогда такого не было - и вот опять
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:37
Я тоже сам долго стоял на ваших пунктах 1,2 и б.
Но во-первых, как вы сами сказали в п.3 - пока не рыпаются, к ним ничего не прилетит, а что это значит - что при обострении будет время на логистику, а во-вторых, процесс "репатриации" деток и капиталов итак идет своим чередом с 2014-2015 гг. Даже любимые трежеря уже сбросили.
И не помешает вспомнить ВМВ. Загнаная в угол собака - Японская империя - осознавала риски нападения на США, но совершила превентивную атаку на Перл-Харбор
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