Да понимаю. Только стратегия усмирения спорная - не реагировать нельзя, а передавить - может бросится. Она не понимает, что наказывают ее за дело, и считает, что отвечает агрессией на агрессию - вот в чем беда...
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:42
Да понимаю. Только стратегия усмирения спорная - не реагировать нельзя, а передавить - может бросится. Она не понимает, что наказывают ее за дело, и считает, что отвечает агрессией на агрессию - вот в чем беда...
Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:45
І чим все кінчилось?
Втрати США у 2 Світовій - 405 399
Втрати Японії у 2Світовій-1 940 000
А про вихід з урядових паперів США... так це офіційні кошти , видимі, їх можна й зменшити , щоб показати власному населенню свою рішучість...
А абрамовичі навіть не отримавши дозволу від Британії і Швейцарії - все одно залишились в Ізраїлі ....
Тому не лякайте ні себе ні людей, а то я знову почну проплачене зрадофільство підозрювати....
ПС
Рівняти НАТІвський ядерний потенціал і російський.... - не можна навіть приблизно
Кузя ( і нові фрегати на буксирах через Босфор) разом з Томагавками по Сірії - це чітко продемонстрували.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:56
Это я то пугаю себя и народ? Вообще-то это США и НАТО пугают. И я полностью согласен с их оценкой угрозы, исходящей от РФ.
Работа с рисками - не пустое дело. Крым и часть Донбасса мы временно потеряли, потому что недооценивали угрозу. Еще раз ошибиться не имеем права.
Я рассчитываю, что ядерные угрозы так и останутся угрозами. Но накал ядерных страстей несет риски не-ядерных контр-мер, в которых мы можем стать целью
Додано: П'ят 09 лис, 2018 22:24
Дивне якесь НАТО
Для того щоб злякатись і сопіти в дудочку-воно шугає плешивого де тільки може і чим тільки може
То Ердоган ніж в спину , то Трампушка100 Томагавків, то вертольотами в капусту вагнерівців..., то грозяться з договору про обмеження ракет вийти...
Коротше і Натівці злякались і zРадио в шоці- при чому в такому шоці що вирішив з ніг на голову ситуацію поставити...
Не встигне плешивий карлик руку до кнопки простягнути - срібна табакерка не дасть.
ПС
На мою особисту думку
1 Ядерна зима- це теоретично можливий, а фактично ні варіант.
Сотня боєголовок може кудись долетить... І що приклад Хіросіми/Нагасакі і Чорнобиля- показує , що страхи сильно перебільшені
2 ВПК в США тільки руки потирає , коли черговий зрадофіл починає випячивши очі лякати світ недоРашкою....
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http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Додано: П'ят 09 лис, 2018 22:37
Да-да, и Крым не успел аннексировать, и в Сирию опоздал, и до Тбилиси не дошел... Верю, как синоптику (с)
Лучше перебдеть, чем недобдеть - правильный афоризм!
Поэтому, выражаясь вашими клише: безопасней быть осторожным зрадофилом, чем беспечным переможником.
Я ведь не призываю снижать давление на собаку - я призываю готовиться к ее следующей атаке!
Додано: П'ят 09 лис, 2018 22:56
Бійтесь звичайно,якщо це вас стимулює, особливо коли проживаєте в воронежі.....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
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