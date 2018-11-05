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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 410411412413
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:42

  Sommer написав:К собаке долго относились, как к нормальной, вовремя кормили и вдоволь гладили, закрывали глаза на вспышки агрессивности...
Но не помогло.


Да понимаю. Только стратегия усмирения спорная - не реагировать нельзя, а передавить - может бросится. Она не понимает, что наказывают ее за дело, и считает, что отвечает агрессией на агрессию - вот в чем беда...
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:45

  zРадио написав:
  budivelnik написав:
  zРадио написав:Пусть даже эффективность ПРО будет 90% (хотя это недостижимо на сегодня), 10% от российского ядерного арсенала - это 200 боевых зарядов...200, Карл... Ок, пусть половина даже не взлетит (хотя это тоже натяжка), 10% от 1000 составит 100...
Ага...
Логіку ввімкніть
1 Хто живе на Заході- ненависні буржуїни чи власні діти з сімями
2 Який резон пуляти у власних дітей, якщо варіант підірви воронеж- працює всередині ерефії набагато ефективніше
3 Поки сам не рипаєшся- у відповідь нічого не прилетить

Отже тепер обмірковуємо
Чи ризикне керівництво педерації
а - отримати на свою голову град НАТівських ракет
б - попасти своїми ракетами в своїх дітей
Якщо можна просто сидіти і не рипатись поки місцевий піпл або весь не зіпється бояришником, або жижа не закінчиться
А навіть якщо обіпється/закінчиться - все одно потрібно буде кудись їхати , а краще загниваючого Заходу - ще ніякий абрамович нічого не придумав.


Я тоже сам долго стоял на ваших пунктах 1,2 и б.

Но во-первых, как вы сами сказали в п.3 - пока не рыпаются, к ним ничего не прилетит, а что это значит - что при обострении будет время на логистику, а во-вторых, процесс "репатриации" деток и капиталов итак идет своим чередом с 2014-2015 гг. Даже любимые трежеря уже сбросили.

И не помешает вспомнить ВМВ. Загнаная в угол собака - Японская империя - осознавала риски нападения на США, но совершила превентивную атаку на Перл-Харбор
І чим все кінчилось?
Втрати США у 2 Світовій - 405 399
Втрати Японії у 2Світовій-1 940 000
А про вихід з урядових паперів США... так це офіційні кошти , видимі, їх можна й зменшити , щоб показати власному населенню свою рішучість...
А абрамовичі навіть не отримавши дозволу від Британії і Швейцарії - все одно залишились в Ізраїлі ....
Тому не лякайте ні себе ні людей, а то я знову почну проплачене зрадофільство підозрювати....
ПС
Рівняти НАТІвський ядерний потенціал і російський.... - не можна навіть приблизно
Кузя ( і нові фрегати на буксирах через Босфор) разом з Томагавками по Сірії - це чітко продемонстрували.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:56

  budivelnik написав:І чим все кінчилось?
Втрати США у 2 Світовій - 405 399
Втрати Японії у 2Світовій-1 940 000
А про вихід з урядових паперів США... так це офіційні кошти , видимі, їх можна й зменшити , щоб показати власному населенню свою рішучість...
А абрамовичі навіть не отримавши дозволу від Британії і Швейцарії - все одно залишились в Ізраїлі ....
Тому не лякайте ні себе ні людей, а то я знову почну проплачене зрадофільство підозрювати....
ПС
Рівняти НАТІвський ядерний потенціал і російський.... - не можна навіть приблизно
Кузя ( і нові фрегати на буксирах через Босфор) разом з Томагавками по Сірії - це чітко продемонстрували.


Это я то пугаю себя и народ? :D Вообще-то это США и НАТО пугают. И я полностью согласен с их оценкой угрозы, исходящей от РФ.

Работа с рисками - не пустое дело. Крым и часть Донбасса мы временно потеряли, потому что недооценивали угрозу. Еще раз ошибиться не имеем права.

Я рассчитываю, что ядерные угрозы так и останутся угрозами. Но накал ядерных страстей несет риски не-ядерных контр-мер, в которых мы можем стать целью
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 22:24

  zРадио написав:Вообще-то это США и НАТО пугают. И я полностью согласен с их оценкой угрозы, исходящей от РФ.
Дивне якесь НАТО
Для того щоб злякатись і сопіти в дудочку-воно шугає плешивого де тільки може і чим тільки може
То Ердоган ніж в спину , то Трампушка100 Томагавків, то вертольотами в капусту вагнерівців..., то грозяться з договору про обмеження ракет вийти...
Коротше і Натівці злякались і zРадио в шоці- при чому в такому шоці що вирішив з ніг на голову ситуацію поставити...
Не встигне плешивий карлик руку до кнопки простягнути - срібна табакерка не дасть.

ПС
На мою особисту думку
1 Ядерна зима- це теоретично можливий, а фактично ні варіант.
Сотня боєголовок може кудись долетить... І що приклад Хіросіми/Нагасакі і Чорнобиля- показує , що страхи сильно перебільшені
2 ВПК в США тільки руки потирає , коли черговий зрадофіл починає випячивши очі лякати світ недоРашкою....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 22:37

  budivelnik написав:Не встигне плешивий карлик руку до кнопки простягнути - срібна табакерка не дасть.


Да-да, и Крым не успел аннексировать, и в Сирию опоздал, и до Тбилиси не дошел... Верю, как синоптику (с)

Лучше перебдеть, чем недобдеть - правильный афоризм!

Поэтому, выражаясь вашими клише: безопасней быть осторожным зрадофилом, чем беспечным переможником.

Я ведь не призываю снижать давление на собаку - я призываю готовиться к ее следующей атаке!
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 22:56

  zРадио написав:Я ведь не призываю снижать давление на собаку - я призываю готовиться к ее следующей атаке!
Бійтесь звичайно,якщо це вас стимулює, особливо коли проживаєте в воронежі.....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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