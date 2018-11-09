В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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27661 написав:сравнение с РФ -- не то. Они сейчас в защите. Я считаю , что Крым захватили, чтоб там НАТО не появилось и дальше они не пойдут. Сил не хватит.
Я сам - не поклонник процесса расширения НАТО. Это только накаляет обстановку в мире.
Но были ли реальные предпосылки появления баз НАТО в Крыму после победы майдана?
Майдан был уже не 1-й, напомню, а 2-й. Сколько баз НАТО появилось в Украине в период 2005-2009, когда президентом был американский фаворит? Ноль!
И в 2014-2019 ничего такого бы, вероятно, не произошло.
Да, мы не всей информацией располагаем, чтобы делать однозначные выводы. Но судя по прошлому опыту и низкой популярности (а значит и готовности) идеи вхождения в НАТО до трагических событий 2014 года, аннексию Крыма следует считать частью наступательной стратегии РФ, а не оборонительной
27661 написав:сравнение с РФ -- не то. Они сейчас в защите. Я считаю , что Крым захватили, чтоб там НАТО не появилось и дальше они не пойдут. Сил не хватит.
Я сам - не поклонник процесса расширения НАТО. Это только накаляет обстановку в мире.
Но были ли реальные предпосылки появления баз НАТО в Крыму после победы майдана?
Майдан был уже не 1-й, напомню, а 2-й. Сколько баз НАТО появилось в Украине в период 2005-2009, когда президентом был американский фаворит? Ноль!
И в 2014-2019 ничего такого бы, вероятно, не произошло.
Да, мы не всей информацией располагаем, чтобы делать однозначные выводы. Но судя по прошлому опыту и низкой популярности (а значит и готовности) идеи вхождения в НАТО до трагических событий 2014 года, аннексию Крыма следует считать частью наступательной стратегии РФ, а не оборонительной
Вот тут соглашусь.
мы не всей информацией располагаем
Может была у них инф-ция , а может "привентивно" , но факт в том, что Крым -- стратегический и географический центр Чёрного моря и на него многие смотрели с жадностью.
Есть ещё вариант, что "Крым забрать надо, но повода нет" А майдан и поезд "Дружбы" этот повод дали. Причём поезд мог существовать виртуально, в СМИ. Чё-то ситуацию с белым порошком в ООН и повод для Иракской войны, напомнило.