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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 13:35

  27661 написав:сравнение с РФ -- не то. Они сейчас в защите. Я считаю , что Крым захватили, чтоб там НАТО не появилось и дальше они не пойдут. Сил не хватит.


Я сам - не поклонник процесса расширения НАТО. Это только накаляет обстановку в мире.

Но были ли реальные предпосылки появления баз НАТО в Крыму после победы майдана?

Майдан был уже не 1-й, напомню, а 2-й. Сколько баз НАТО появилось в Украине в период 2005-2009, когда президентом был американский фаворит? Ноль!

И в 2014-2019 ничего такого бы, вероятно, не произошло.

Да, мы не всей информацией располагаем, чтобы делать однозначные выводы. Но судя по прошлому опыту и низкой популярности (а значит и готовности) идеи вхождения в НАТО до трагических событий 2014 года, аннексию Крыма следует считать частью наступательной стратегии РФ, а не оборонительной
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 14:15

zРадио
  zРадио написав:
  27661 написав:сравнение с РФ -- не то. Они сейчас в защите. Я считаю , что Крым захватили, чтоб там НАТО не появилось и дальше они не пойдут. Сил не хватит.


Я сам - не поклонник процесса расширения НАТО. Это только накаляет обстановку в мире.

Но были ли реальные предпосылки появления баз НАТО в Крыму после победы майдана?

Майдан был уже не 1-й, напомню, а 2-й. Сколько баз НАТО появилось в Украине в период 2005-2009, когда президентом был американский фаворит? Ноль!

И в 2014-2019 ничего такого бы, вероятно, не произошло.

Да, мы не всей информацией располагаем, чтобы делать однозначные выводы. Но судя по прошлому опыту и низкой популярности (а значит и готовности) идеи вхождения в НАТО до трагических событий 2014 года, аннексию Крыма следует считать частью наступательной стратегии РФ, а не оборонительной


Вот тут соглашусь.
мы не всей информацией располагаем

Может была у них инф-ция , а может "привентивно" , но факт в том, что Крым -- стратегический и географический центр Чёрного моря и на него многие смотрели с жадностью.

Есть ещё вариант, что "Крым забрать надо, но повода нет"
А майдан и поезд "Дружбы" этот повод дали.
Причём поезд мог существовать виртуально, в СМИ.
Чё-то ситуацию с белым порошком в ООН и повод для Иракской войны, напомнило. :D
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 09:53

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  27661 написав:, но факт в том, что Крым -- стратегический и географический центр Чёрного моря и на него многие смотрели с жадностью.


очередная бредовая и параноидальная идея фикс ватных шизофреников об "стратегическом" значении острова :mrgreen: в закрытом в точ числе странами нато море в оправдание собственного воровства.
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 11:32

  Surfer написав:
  27661 написав:, но факт в том, что Крым -- стратегический и географический центр Чёрного моря и на него многие смотрели с жадностью.


очередная бредовая и параноидальная идея фикс ватных шизофреников об "стратегическом" значении острова :mrgreen: в закрытом в точ числе странами нато море в оправдание собственного воровства.


Я уже как-то говорил, что с тобой спорить -- всё равно ,что в детском саду пацану объяснять, что его отец не самый сильный. :D
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