Додано: Нед 11 лис, 2018 15:35

27661 написав: Surfer написав: 27661 написав: , но факт в том, что Крым -- стратегический и географический центр Чёрного моря и на него многие смотрели с жадностью. , но факт в том, что Крым -- стратегический и географический центр Чёрного моря и на него многие смотрели с жадностью.



очередная бредовая и параноидальная идея фикс ватных шизофреников об "стратегическом" значении острова в закрытом в точ числе странами нато море в оправдание собственного воровства. очередная бредовая и параноидальная идея фикс ватных шизофреников об "стратегическом" значении островав закрытом в точ числе странами нато море в оправдание собственного воровства.



Я уже как-то говорил, что с тобой спорить -- всё равно ,что в детском саду пацану объяснять, что его отец не самый сильный.



Почитай не ватные ресурсы.

https://www.foreignaffairs.com/articles/ukraine/2016-04-18/why-putin-took-crimea



https://www.csis.org/analysis/geostrategic-importance-black-sea-region-brief-history



Если осилишь, дам "ещё парочку" Я уже как-то говорил, что с тобой спорить -- всё равно ,что в детском саду пацану объяснять, что его отец не самый сильный.Почитай не ватные ресурсы.Если осилишь, дам "ещё парочку"

В точки зрения прикрытия России от систем американской ПРО, работающей с баллистическими ракетами в атмосфере, контроль внутренней акватории Черного моря, конечно же, стратегически важен.Но дальше этой "лужи" - разумеется, нет. ЧМ РФ - это де-факто внутренний флот, не имеющий перспектив даже на выход в Средиземное море в случае большого шухера.И еще - неужели американская ПРО в Украине, например, в Харькове, выглядит для РФ менее устрашающе, чем в Польше, или даже Грузии?..До момента агрессии это было бы невозможно даже представить - сторонников вступления в НАТО среди украинцев было много меньше, чем противников. А сейчас бОльшая часть населения - сторонники не просто вступления, но и размещения здесь всего наступательного арсенала, который только имеется в США и НАТО.Путин сыграл пусть не ферзя, но слона за... пешку. И где здесь многоходовочка?..