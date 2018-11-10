Додано: Пон 12 лис, 2018 13:51

В точки зрения прикрытия России от систем американской ПРО, работающей с баллистическими ракетами в атмосфере, контроль внутренней акватории Черного моря, конечно же, стратегически важен.



Но дальше этой "лужи" - разумеется, нет. ЧМ РФ - это де-факто внутренний флот, не имеющий перспектив даже на выход в Средиземное море в случае большого шухера.



И еще - неужели американская ПРО в Украине, например, в Харькове, выглядит для РФ менее устрашающе, чем в Польше, или даже Грузии?..



До момента агрессии это было бы невозможно даже представить - сторонников вступления в НАТО среди украинцев было много меньше, чем противников. А сейчас бОльшая часть населения - сторонники не просто вступления, но и размещения здесь всего наступательного арсенала, который только имеется в США и НАТО.



Путин сыграл пусть не ферзя, но слона за... пешку. И где здесь многоходовочка?..

Заступились за сёрфера? Жалко его стало?Я кстати ему ссылку на foreignaffairs дал где ,в том числе, обсуждают была ли "многоходовочка". Скорее всего не было, но в планах(мечтах) забрать хотелось.Посудите сами, РФ -- сухопутная держава , а США -- морская и для американцев иметь морскую базу важнее, чем ПРО в степях Украины в тысячах км от побережья. И что они (ПРО в Харькове) там прикрывать будут? Ракеты запускают с периферии, мне кажется.