В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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27661 написав:сравнение с РФ -- не то. Они сейчас в защите. Я считаю , что Крым захватили, чтоб там НАТО не появилось и дальше они не пойдут. Сил не хватит.
Я сам - не поклонник процесса расширения НАТО. Это только накаляет обстановку в мире.
Но были ли реальные предпосылки появления баз НАТО в Крыму после победы майдана?
Майдан был уже не 1-й, напомню, а 2-й. Сколько баз НАТО появилось в Украине в период 2005-2009, когда президентом был американский фаворит? Ноль!
И в 2014-2019 ничего такого бы, вероятно, не произошло.
Да, мы не всей информацией располагаем, чтобы делать однозначные выводы. Но судя по прошлому опыту и низкой популярности (а значит и готовности) идеи вхождения в НАТО до трагических событий 2014 года, аннексию Крыма следует считать частью наступательной стратегии РФ, а не оборонительной
27661 написав:сравнение с РФ -- не то. Они сейчас в защите. Я считаю , что Крым захватили, чтоб там НАТО не появилось и дальше они не пойдут. Сил не хватит.
Я сам - не поклонник процесса расширения НАТО. Это только накаляет обстановку в мире.
Но были ли реальные предпосылки появления баз НАТО в Крыму после победы майдана?
Майдан был уже не 1-й, напомню, а 2-й. Сколько баз НАТО появилось в Украине в период 2005-2009, когда президентом был американский фаворит? Ноль!
И в 2014-2019 ничего такого бы, вероятно, не произошло.
Да, мы не всей информацией располагаем, чтобы делать однозначные выводы. Но судя по прошлому опыту и низкой популярности (а значит и готовности) идеи вхождения в НАТО до трагических событий 2014 года, аннексию Крыма следует считать частью наступательной стратегии РФ, а не оборонительной
Вот тут соглашусь.
мы не всей информацией располагаем
Может была у них инф-ция , а может "привентивно" , но факт в том, что Крым -- стратегический и географический центр Чёрного моря и на него многие смотрели с жадностью.
Есть ещё вариант, что "Крым забрать надо, но повода нет" А майдан и поезд "Дружбы" этот повод дали. Причём поезд мог существовать виртуально, в СМИ. Чё-то ситуацию с белым порошком в ООН и повод для Иракской войны, напомнило.
В точки зрения прикрытия России от систем американской ПРО, работающей с баллистическими ракетами в атмосфере, контроль внутренней акватории Черного моря, конечно же, стратегически важен.
Но дальше этой "лужи" - разумеется, нет. ЧМ РФ - это де-факто внутренний флот, не имеющий перспектив даже на выход в Средиземное море в случае большого шухера.
И еще - неужели американская ПРО в Украине, например, в Харькове, выглядит для РФ менее устрашающе, чем в Польше, или даже Грузии?..
До момента агрессии это было бы невозможно даже представить - сторонников вступления в НАТО среди украинцев было много меньше, чем противников. А сейчас бОльшая часть населения - сторонники не просто вступления, но и размещения здесь всего наступательного арсенала, который только имеется в США и НАТО.
Путин сыграл пусть не ферзя, но слона за... пешку. И где здесь многоходовочка?..
Свежие санкции США, введенные за Крым, затронули структуры «Сбербанка», бизнесменов Ковальчука и предположительно Ротенберга. Ничего неожиданного и тем более опасного в санкциях нет: это просто очередной сигнал всему остальному российскому бизнесу. И бизнес этим сигналам внимает.
Кроме того, санкции в очередной раз высветили всем известный факт: крупные активы в Крыму покупают либо государство, либо подсанкционные бизнесмены, максимально близкие к нему.
В точки зрения прикрытия России от систем американской ПРО, работающей с баллистическими ракетами в атмосфере, контроль внутренней акватории Черного моря, конечно же, стратегически важен.
Но дальше этой "лужи" - разумеется, нет. ЧМ РФ - это де-факто внутренний флот, не имеющий перспектив даже на выход в Средиземное море в случае большого шухера.
И еще - неужели американская ПРО в Украине, например, в Харькове, выглядит для РФ менее устрашающе, чем в Польше, или даже Грузии?..
До момента агрессии это было бы невозможно даже представить - сторонников вступления в НАТО среди украинцев было много меньше, чем противников. А сейчас бОльшая часть населения - сторонники не просто вступления, но и размещения здесь всего наступательного арсенала, который только имеется в США и НАТО.
Путин сыграл пусть не ферзя, но слона за... пешку. И где здесь многоходовочка?..
Заступились за сёрфера? Жалко его стало? Я кстати ему ссылку на foreignaffairs дал где ,в том числе, обсуждают была ли "многоходовочка". Скорее всего не было, но в планах(мечтах) забрать хотелось. Посудите сами, РФ -- сухопутная держава , а США -- морская и для американцев иметь морскую базу важнее, чем ПРО в степях Украины в тысячах км от побережья. И что они (ПРО в Харькове) там прикрывать будут? Ракеты запускают с периферии, мне кажется.
В точки зрения прикрытия России от систем американской ПРО, работающей с баллистическими ракетами в атмосфере, контроль внутренней акватории Черного моря, конечно же, стратегически важен.
Но дальше этой "лужи" - разумеется, нет. ЧМ РФ - это де-факто внутренний флот, не имеющий перспектив даже на выход в Средиземное море в случае большого шухера.
И еще - неужели американская ПРО в Украине, например, в Харькове, выглядит для РФ менее устрашающе, чем в Польше, или даже Грузии?..
До момента агрессии это было бы невозможно даже представить - сторонников вступления в НАТО среди украинцев было много меньше, чем противников. А сейчас бОльшая часть населения - сторонники не просто вступления, но и размещения здесь всего наступательного арсенала, который только имеется в США и НАТО.
Путин сыграл пусть не ферзя, но слона за... пешку. И где здесь многоходовочка?..
Заступились за сёрфера? Жалко его стало? Я кстати ему ссылку на foreignaffairs дал где ,в том числе, обсуждают была ли "многоходовочка". Скорее всего не было, но в планах(мечтах) забрать хотелось. Посудите сами, РФ -- сухопутная держава , а США -- морская и для американцев иметь морскую базу важнее, чем ПРО в степях Украины в тысячах км от побережья. И что они (ПРО в Харькове) там прикрывать будут? Ракеты запускают с периферии, мне кажется.
Заступился за Surfer? Ни к коем случае - не люблю людей, использующих лексикон зэков и подзаборной шпаны.
Но по сути по вопросу российской агрессии мнения совпадают. Поэтому заступился я за себя, а не за него.
Что касается страхов путина - теперь, когда Украина полна русофобии (оправданной), НАТО в Харькове при большом желании лет через 5-10 сможет разместить и наступательное вооружение средней дальности с подлетным временем до Москвы в пределах 10 минут.
За все это кремлевские "стратеги" должны благодарить только себя - и за Украину в качестве врага, и за выход США из договора по РСМД, и за санкции, и за много других прелестей...
zРадио написав:Что касается страхов путина - теперь, когда Украина полна русофобии (оправданной), НАТО в Харькове при большом желании лет через 5-10 сможет разместить и наступательное вооружение средней дальности с подлетным временем до Москвы в пределах 10 минут.
Ми і самі зможемо там свої крилаті ракети поставити, тільки без ядерної боєголовки. Та не буде ніхто Бомбу застосовувати - її використовували як пугало, і не більше. Бомба потрібна лише як останній шанс захисту, коли ворог у брами столиці. Тільки Голда Меєр хотіла так зробити, але відбились і без Бомби .
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...