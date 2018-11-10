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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 11:28

  Sommer написав:
  27661 написав:Посудите сами, РФ -- сухопутная держава , а США -- морская


Блин, у них и с географией проблемы...


Привет Соммер.
Я не географию имел ввиду, а "проецирование силы". Ну тебе, как всегда, нужно объяснять. :D

P.S. Не у них, я ещё пока в единственном числе. Хотя годы потихоньку берут своё и важность моя увеличивается :D
27661
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