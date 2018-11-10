Привет Соммер.
Я не географию имел ввиду, а "проецирование силы". Ну тебе, как всегда, нужно объяснять.
P.S. Не у них, я ещё пока в единственном числе. Хотя годы потихоньку берут своё и важность моя увеличивается
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Додано: Вів 13 лис, 2018 11:28
Привет Соммер.
Я не географию имел ввиду, а "проецирование силы". Ну тебе, как всегда, нужно объяснять.
P.S. Не у них, я ещё пока в единственном числе. Хотя годы потихоньку берут своё и важность моя увеличивается
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