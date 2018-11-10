Привет Соммер.
Я не географию имел ввиду, а "проецирование силы". Ну тебе, как всегда, нужно объяснять.
P.S. Не у них, я ещё пока в единственном числе. Хотя годы потихоньку берут своё и важность моя увеличивается
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Додано: Вів 13 лис, 2018 11:28
Привет Соммер.
Я не географию имел ввиду, а "проецирование силы". Ну тебе, как всегда, нужно объяснять.
P.S. Не у них, я ещё пока в единственном числе. Хотя годы потихоньку берут своё и важность моя увеличивается
Додано: Вів 13 лис, 2018 13:32
НЕ ЗМОЖЕМО. По причине отсутствия КР в принципе на вооружении ВСУ. И полной невозможности их серийного производства в песрпективе
Да и не сильно этим кого-либо испугаешь - уже сейчас небо (и ближний космос) над Россией охраняют более 1800 ПУ С-300 и С-400
Додано: Вів 13 лис, 2018 13:37
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Вів 13 лис, 2018 13:39
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
Способных разом уничтожить всю российскую военную и гражданскую авиацию
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