RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 412413414415
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 11:28

  Sommer написав:
  27661 написав:Посудите сами, РФ -- сухопутная держава , а США -- морская


Блин, у них и с географией проблемы...


Привет Соммер.
Я не географию имел ввиду, а "проецирование силы". Ну тебе, как всегда, нужно объяснять. :D

P.S. Не у них, я ещё пока в единственном числе. Хотя годы потихоньку берут своё и важность моя увеличивается :D
27661
Аватар користувача
 
Повідомлень: 983
З нами з: 14.08.14
Подякував: 25 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 13:32

  lapay написав:
  zРадио написав:Что касается страхов путина - теперь, когда Украина полна русофобии (оправданной), НАТО в Харькове при большом желании лет через 5-10 сможет разместить и наступательное вооружение средней дальности с подлетным временем до Москвы в пределах 10 минут.

Ми і самі зможемо там свої крилаті ракети поставити, тільки без ядерної боєголовки. Та не буде ніхто Бомбу застосовувати - її використовували як пугало, і не більше. Бомба потрібна лише як останній шанс захисту, коли ворог у брами столиці. Тільки Голда Меєр хотіла так зробити, але відбились і без Бомби . :)

НЕ ЗМОЖЕМО. По причине отсутствия КР в принципе на вооружении ВСУ. И полной невозможности их серийного производства в песрпективе
Да и не сильно этим кого-либо испугаешь - уже сейчас небо (и ближний космос) над Россией охраняют более 1800 ПУ С-300 и С-400
Волгарь
 
Повідомлень: 5609
З нами з: 12.10.12
Подякував: 17 раз.
Подякували: 572 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 13:37

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Волгарь написав:НЕ ЗМОЖЕМО. По причине отсутствия КР в принципе на вооружении ВСУ. И полной невозможности их серийного производства в песрпективе

https://www.pravda.com.ua/news/2018/08/17/7189531/
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 5810
З нами з: 01.08.15
Подякував: 757 раз.
Подякували: 908 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 13:39

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

Волгарь написав: Да и не сильно этим кого-либо испугаешь - уже сейчас небо (и ближний космос) над Россией охраняют более 1800 ПУ С-300 и С-400
Способных разом уничтожить всю российскую военную и гражданскую авиацию :mrgreen:
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 22546
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1093 раз.
Подякували: 5055 раз.
 
Профіль
5
1
2
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 14:01

  Faceless написав:
Волгарь написав: Да и не сильно этим кого-либо испугаешь - уже сейчас небо (и ближний космос) над Россией охраняют более 1800 ПУ С-300 и С-400
Способных разом уничтожить всю российскую военную и гражданскую авиацию :mrgreen:

Я не могу развивать эту тему - за нее сразу банят. Просто напомню - конвенциальный (неядерный)потенциал РА превосходит ВСУ на 2 порядка минимум. И разрыв только увеличивается.
Давайте лучше обсуждать в этой теме что-то другое, например, почему никогда не построят Крымский мост, работы по сооружению опор под ж/д переправу, которого, завершились на днях.
Волгарь
 
Повідомлень: 5609
З нами з: 12.10.12
Подякував: 17 раз.
Подякували: 572 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 14:21

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

Волгарь написав:
  Faceless написав:
Волгарь написав: Да и не сильно этим кого-либо испугаешь - уже сейчас небо (и ближний космос) над Россией охраняют более 1800 ПУ С-300 и С-400
Способных разом уничтожить всю российскую военную и гражданскую авиацию :mrgreen:

Я не могу развивать эту тему - за нее сразу банят. Просто напомню - конвенциальный (неядерный)потенциал РА превосходит ВСУ на 2 порядка минимум. И разрыв только увеличивается.
Давайте лучше обсуждать в этой теме что-то другое, например, почему никогда не построят Крымский мост, работы по сооружению опор под ж/д переправу, которого, завершились на днях.
Да все в курсе, что РФ милитарист и разжигатель войн
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 22546
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1093 раз.
Подякували: 5055 раз.
 
Профіль
5
1
2
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 14:24

lapay
  lapay написав:
  Волгарь написав:НЕ ЗМОЖЕМО. По причине отсутствия КР в принципе на вооружении ВСУ. И полной невозможности их серийного производства в песрпективе

https://www.pravda.com.ua/news/2018/08/17/7189531/

Очень интересно узнать на какой элементной базе сделана ракета и на каких заводах.
Неужели у нас ещё остались такие предприятия?
27661
Аватар користувача
 
Повідомлень: 983
З нами з: 14.08.14
Подякував: 25 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 14:49

Вернемся к теме
Российские санкции: почему «изоляция невозможна» (Financial Times, Великобритания)
Financial Times, Великобритания
https://inosmi.ru/politic/20181113/243911353.html
Позволю себе процицировать всего один абзац.
Она стреляет ракетами, летящими со скоростью два километра в секунду, и может поражать цели, двигающиеся в два раза быстрее. Она способна одновременно взять на прицел 80 различных вражеских самолетов, дронов и крылатых ракет на расстоянии в 400 километров и засечь боевые самолеты-невидимки, которые ранее уклонялись от обнаружения.
Но, возможно, самым опасным аспектом российской зенитно-ракетной системы С-400 «Триумф» является ущерб, который она нанесла силе воздействия антимосковской программы санкций Вашингтона и согласованным усилиям США по изоляции России от остального

Это - военно-политический аспект проблемы, далее - чистая экономика цены российского экспансионизма с точки зрения обозревателя одной из ведущих финансовых газет мира.
Волгарь
 
Повідомлень: 5609
З нами з: 12.10.12
Подякував: 17 раз.
Подякували: 572 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 15:31

На всех телеэкранах вечновстающейсколен россии:Зображення
Подолянин
 
Повідомлень: 445
З нами з: 25.05.14
Подякував: 13 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 412413414415
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Стало відомо, скільки українці витрачають на їжу щомісяця 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Суб 10 лис, 2018 09:30
45 3090
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 лис, 2018 02:44
galex
Додатковий дохід: скільки можна заробити 1, 2
R2 » Суб 10 лис, 2018 14:49
18 897
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 12:12
THB
У ДФС розповіли, скільки авто на "єврономерах" завезли в...
R2 » Суб 10 лис, 2018 12:51
2 127
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 лис, 2018 16:07
ricardo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Вернум Банк (316)
13.11.2018 15:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.