В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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zРадио написав:Что касается страхов путина - теперь, когда Украина полна русофобии (оправданной), НАТО в Харькове при большом желании лет через 5-10 сможет разместить и наступательное вооружение средней дальности с подлетным временем до Москвы в пределах 10 минут.
Ми і самі зможемо там свої крилаті ракети поставити, тільки без ядерної боєголовки. Та не буде ніхто Бомбу застосовувати - її використовували як пугало, і не більше. Бомба потрібна лише як останній шанс захисту, коли ворог у брами столиці. Тільки Голда Меєр хотіла так зробити, але відбились і без Бомби .
НЕ ЗМОЖЕМО. По причине отсутствия КР в принципе на вооружении ВСУ. И полной невозможности их серийного производства в песрпективе Да и не сильно этим кого-либо испугаешь - уже сейчас небо (и ближний космос) над Россией охраняют более 1800 ПУ С-300 и С-400
Волгарь написав: Да и не сильно этим кого-либо испугаешь - уже сейчас небо (и ближний космос) над Россией охраняют более 1800 ПУ С-300 и С-400
Способных разом уничтожить всю российскую военную и гражданскую авиацию
Я не могу развивать эту тему - за нее сразу банят. Просто напомню - конвенциальный (неядерный)потенциал РА превосходит ВСУ на 2 порядка минимум. И разрыв только увеличивается. Давайте лучше обсуждать в этой теме что-то другое, например, почему никогда не построят Крымский мост, работы по сооружению опор под ж/д переправу, которого, завершились на днях.
Волгарь написав: Да и не сильно этим кого-либо испугаешь - уже сейчас небо (и ближний космос) над Россией охраняют более 1800 ПУ С-300 и С-400
Способных разом уничтожить всю российскую военную и гражданскую авиацию
Я не могу развивать эту тему - за нее сразу банят. Просто напомню - конвенциальный (неядерный)потенциал РА превосходит ВСУ на 2 порядка минимум. И разрыв только увеличивается. Давайте лучше обсуждать в этой теме что-то другое, например, почему никогда не построят Крымский мост, работы по сооружению опор под ж/д переправу, которого, завершились на днях.
Да все в курсе, что РФ милитарист и разжигатель войн
Она стреляет ракетами, летящими со скоростью два километра в секунду, и может поражать цели, двигающиеся в два раза быстрее. Она способна одновременно взять на прицел 80 различных вражеских самолетов, дронов и крылатых ракет на расстоянии в 400 километров и засечь боевые самолеты-невидимки, которые ранее уклонялись от обнаружения. Но, возможно, самым опасным аспектом российской зенитно-ракетной системы С-400 «Триумф» является ущерб, который она нанесла силе воздействия антимосковской программы санкций Вашингтона и согласованным усилиям США по изоляции России от остального
Это - военно-политический аспект проблемы, далее - чистая экономика цены российского экспансионизма с точки зрения обозревателя одной из ведущих финансовых газет мира.