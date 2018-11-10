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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1 ... 413414415416
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 11:32

Несмотря ни на что.
Почти 4 млн украинцев посетили РФ за полгода
https://korrespondent.net/world/russia/ ... olhoda-smy
С деловыми визитами приехали порядка 310 тысяч человек, а в качестве туристов - свыше 13,5 тысяч.
В первой половине 2018 года Россию посетили более 3,9 миллиона граждан Украины. Об этом пишет газета Известия со ссылкой на данные ФСБ России.
Отмечается, что в частных целях поездку в России осуществили около 3,6 миллиона украинцев, еще 310 тысяч человек прибыли с деловыми визитами, а более 13,5 тысяч граждан Украины - с целью туризма.
В целом, уточняет газета, за аналогичный период 2017 года в России побывали около 4,2 млн граждан Украины. Небольшое колебание статистики объясняется тем, что в последние годы украинцы активно меняют место жительства. По данным Росстата, с 2014 по 2017 год в РФ перебралось 638,2 тысяч жителей Украины
Волгарь
 
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