Почти 4 млн украинцев посетили РФ за полгода
С деловыми визитами приехали порядка 310 тысяч человек, а в качестве туристов - свыше 13,5 тысяч.
В первой половине 2018 года Россию посетили более 3,9 миллиона граждан Украины. Об этом пишет газета Известия со ссылкой на данные ФСБ России.
Отмечается, что в частных целях поездку в России осуществили около 3,6 миллиона украинцев, еще 310 тысяч человек прибыли с деловыми визитами, а более 13,5 тысяч граждан Украины - с целью туризма.
В целом, уточняет газета, за аналогичный период 2017 года в России побывали около 4,2 млн граждан Украины. Небольшое колебание статистики объясняется тем, что в последние годы украинцы активно меняют место жительства. По данным Росстата, с 2014 по 2017 год в РФ перебралось 638,2 тысяч жителей Украины