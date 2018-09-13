Додано: Сер 14 лис, 2018 16:02

Волгарь написав: Вернемся к теме

Российские санкции: почему «изоляция невозможна» (Financial Times, Великобритания)

Financial Times, Великобритания

https://inosmi.ru/politic/20181113/243911353.html

Позволю себе процицировать всего один абзац.

Она стреляет ракетами, летящими со скоростью два километра в секунду, и может поражать цели, двигающиеся в два раза быстрее. Она способна одновременно взять на прицел 80 различных вражеских самолетов, дронов и крылатых ракет на расстоянии в 400 километров и засечь боевые самолеты-невидимки, которые ранее уклонялись от обнаружения .

Но, возможно, самым опасным аспектом российской зенитно-ракетной системы С-400 «Триумф» является ущерб, который она нанесла силе воздействия антимосковской программы санкций Вашингтона и согласованным усилиям США по изоляции России от остального

Это - военно-политический аспект проблемы, далее - чистая экономика цены российского экспансионизма с точки зрения обозревателя одной из ведущих финансовых газет мира. Вернемся к темеПозволю себе процицировать всего один абзац.Это - военно-политический аспект проблемы, далее - чистая экономика цены российского экспансионизма с точки зрения обозревателя одной из ведущих финансовых газет мира.

Прочитал статью, спасибо. Укрепился в мысли, которая сформировалась уже давно. Как те банки, полные токсичными активами в преддверии кризиса 2008-го, РФ - too big to fail.Действительно, додавить до голода, развала и октябрьских революций никто не хочет, а возможно и не может.Но во-первых, не стоит переоценивать внутренний потенциал этому давлению противостоять - у вас всего 150 млн своего населения и 0 союзников.А во-вторых, не стоит забывать, что сегодня цивилизованный мир и не ведет противостояние в ключе "сытый-голодный", или "мы в рай, а они сразу сдохнут". Сегодня борются за среднюю продолжительность жизни 90 лет против уже достигнутых 80-и...Ну и где в этом всем РФ себя видит? Вместо того, чтобы объединиться с цивилизованным миром с освоении космоса и других научных проектов, борьбе с исламским терроризмом и прочими проблемами глобальной безопасности, вы культивируете собственную исключительность, попов и захват чужих территорий.