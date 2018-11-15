Додано: Пон 19 лис, 2018 12:34

27661 написав: ceba

zРадио

ceba написав: zРадио написав: Вместо того, чтобы объединиться с цивилизованным миром с освоении космоса и других научных проектов, борьбе с исламским терроризмом и прочими проблемами глобальной безопасности, вы культивируете собственную исключительность, попов и захват чужих территорий. Вместо того, чтобы объединиться с цивилизованным миром с освоении космоса и других научных проектов, борьбе с исламским терроризмом и прочими проблемами глобальной безопасности, вы культивируете собственную исключительность, попов и захват чужих территорий. Разве лучше культивировать собственную никчемность, педерастию и разбазаривать территорию? Разве лучше культивировать собственную никчемность, педерастию и разбазаривать территорию?

Мне кажется это крайности, что "лучше со всеми дружить", что "все козлы и я заберу, что смогу".

Но если поставить себя на место правителя РФ, я бы не знал, как поступить. Золотой середины трудно достичь, (скорее невозможно), так, что я бы наверное выбрал путь с использованием сильных сторон РФ, а именно -- военной силы, но так, чтоб не воевать с НАТО напрямую.



Кстати это объясняет, почему РФ начинает мутить войнушки, как только кто-то из соседей хочет в НАТО. Других рычагов влияния, типа экономической, мягкой силы, у РФ нет. Ну разве , что газнефть.



P.S. США легче, могут и кнутом, и пряником. Мне кажется это крайности, что "лучше со всеми дружить", что "все козлы и я заберу, что смогу".Но если поставить себя на место правителя РФ, я бы не знал, как поступить. Золотой середины трудно достичь, (скорее невозможно), так, что я бы наверное выбрал путь с использованием сильных сторон РФ, а именно -- военной силы, но так, чтоб не воевать с НАТО напрямую.Кстати это объясняет, почему РФ начинает мутить войнушки, как только кто-то из соседей хочет в НАТО. Других рычагов влияния, типа экономической, мягкой силы, у РФ нет. Ну разве , что газнефть.P.S. США легче, могут и кнутом, и пряником.

если бы я бы президентом

Вопрос почти глобальный -. Просто напомню - в начале 21-го века РФ была союзником НАТО в войне с террором, и ее все любили (на словах). Она искренне пыталась понравиться мировой финансовой олинархии, но случился облом - подполковник и К не дали МБХ продать этой самой олигархии за долю малую 2% мировых разведанных запасов нефти (ЮКСИ). И начался накат - да как они посмели делить природную ренту России не с нами (мировыми олигархами), а тратить на свое население и страну, которую в сущности списали в архив. Последней попыткой договориться был Мюнхен 2007 - НЕ УСЛЫШАЛИ. В 8-ом РФ произвела ОДИН боевой самолет (БЕН в блоге дико смеялся над встающими с колен). Через десять лет, когда их производство приблизилось к сотне (и так каждый год + огромное количество самого современного в мире вооружения) - ЗАИКАЛ ВЕСЬ МИР.А ведь могли неплохо жить - и они и мы.НЕ СУДЬБА. А ЖАЛЬ. А главное - как всегда никто не виноват - ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ.