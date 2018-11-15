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В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 19 лис, 2018 23:18
zРадио написав:
Вы с этими средневековыми царями, верой и отечеством далеко не уедете. Не захотите меняться сами - вас поменяют извне.
Что касается "фаунных" аналогий - это США медвежью морду в наши дела сует. А вы - медвежье рыло
Нет у вас никаких дел,а далеко уезжать ,по ходу дела, приходиться вам. Так,что не надейся.
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ceba
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