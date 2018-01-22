В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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В деле Скрипаля "превращение страшного месседжа, адресованного всем государственным предателям, в постыдный водевиль вызывает сильное раздражение", утверждает он, досадуя об отсутствии прикрытия: "Они даже не дали себе труд составить легенду". Версия "туристов", выдвинутая двумя агентами ГРУ, подозреваемыми в отравлении отца и дочери Скрипаль и вынужденными объясняться на телевидении по приказу Кремля, на самом деле никого не убедила, отмечает Мандро.
Идея «изолировать» такую огромную страну, как Россия, находящуюся в двух частях света, называемых Евразией, обладающую колоссальными ресурсами и богатой историей великой державы, — это тщеславное недомыслие.