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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 23:18

  zРадио написав:
Вы с этими средневековыми царями, верой и отечеством далеко не уедете. Не захотите меняться сами - вас поменяют извне.

Что касается "фаунных" аналогий - это США медвежью морду в наши дела сует. А вы - медвежье рыло :mrgreen:
Нет у вас никаких дел,а далеко уезжать ,по ходу дела, приходиться вам. Так,что не надейся.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 11:23

Le Monde: Десятки агентов ГРУ оказались раскрыты
В деле Скрипаля "превращение страшного месседжа, адресованного всем государственным предателям, в постыдный водевиль вызывает сильное раздражение", утверждает он, досадуя об отсутствии прикрытия: "Они даже не дали себе труд составить легенду". Версия "туристов", выдвинутая двумя агентами ГРУ, подозреваемыми в отравлении отца и дочери Скрипаль и вынужденными объясняться на телевидении по приказу Кремля, на самом деле никого не убедила, отмечает Мандро.
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Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 15:37

The Nation (США): в новой холодной войне побеждает российская дипломатия
Стивен Коэн (Stephen Frand Cohen)
https://inosmi.ru/politic/20181122/244067436.html
Идея «изолировать» такую огромную страну, как Россия, находящуюся в двух частях света, называемых Евразией, обладающую колоссальными ресурсами и богатой историей великой державы, — это тщеславное недомыслие.

Весьма здравый взгляд на проблему.
Волгарь
 
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