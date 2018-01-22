В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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В деле Скрипаля "превращение страшного месседжа, адресованного всем государственным предателям, в постыдный водевиль вызывает сильное раздражение", утверждает он, досадуя об отсутствии прикрытия: "Они даже не дали себе труд составить легенду". Версия "туристов", выдвинутая двумя агентами ГРУ, подозреваемыми в отравлении отца и дочери Скрипаль и вынужденными объясняться на телевидении по приказу Кремля, на самом деле никого не убедила, отмечает Мандро.
Идея «изолировать» такую огромную страну, как Россия, находящуюся в двух частях света, называемых Евразией, обладающую колоссальными ресурсами и богатой историей великой державы, — это тщеславное недомыслие.
Более половины – 52% – менеджеров не сомневаются, что их компании в следующем году поднимут тарифы в пределах 10%. Почти треть опрошенных (29%) предупредили о неизбежности повышения тарифов даже больше, чем на 10%.
Главные риски и угрозы для бизнеса опрошенные менеджеры видят в резком ухудшении ситуации в экономике, падении платежеспособного спроса со стороны населения, а также в повышении налогов и акцизов, говорится в материалах Telecom Daily. Например, половина опрошенных упомянула о повышении НДС со следующего года.
И только сотрудники Ольгино за поребриком "не замечают" повышении НДС
Более половины – 52% – менеджеров не сомневаются, что их компании в следующем году поднимут тарифы в пределах 10%. Почти треть опрошенных (29%) предупредили о неизбежности повышения тарифов даже больше, чем на 10%.
Главные риски и угрозы для бизнеса опрошенные менеджеры видят в резком ухудшении ситуации в экономике, падении платежеспособного спроса со стороны населения, а также в повышении налогов и акцизов, говорится в материалах Telecom Daily. Например, половина опрошенных упомянула о повышении НДС со следующего года.
И только сотрудники Ольгино за поребриком "не замечают" повышении НДС
Ничего, что НДС будет как в Украине, а до этого был
а с 1 января 2004 года составляет 18 %. С 1 января 2019 года НДС вновь будет повышен до 20%
Идея «изолировать» такую огромную страну, как Россия, находящуюся в двух частях света, называемых Евразией, обладающую колоссальными ресурсами и богатой историей великой державы, — это тщеславное недомыслие.
Весьма здравый взгляд на проблему.
Не тот ли это Коэн, который дважды в неделю у Соловья на передаче вас развлекает?
Но даже если не тот, и даже если он прав (вероятно, что прав) - все равно то, что РФ нельзя извне взять измором, не делает ее сильнее, потому что главные разрушительные силы находятся внутри. Только в 20-м веке тому было 2 ярких доказательства, апофеоз которых приходился на 1917 и 1991
РФ нельзя извне взять измором, не делает ее сильнее, потому что главные разрушительные силы находятся внутри. Только в 20-м веке тому было 2 ярких доказательства, апофеоз которых приходился на 1917 и 1991
Если вам это видно, может и они сделали выводы? Хотя лично для меня, развал 91-го -- большая загадка.