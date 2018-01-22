В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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В деле Скрипаля "превращение страшного месседжа, адресованного всем государственным предателям, в постыдный водевиль вызывает сильное раздражение", утверждает он, досадуя об отсутствии прикрытия: "Они даже не дали себе труд составить легенду". Версия "туристов", выдвинутая двумя агентами ГРУ, подозреваемыми в отравлении отца и дочери Скрипаль и вынужденными объясняться на телевидении по приказу Кремля, на самом деле никого не убедила, отмечает Мандро.
Идея «изолировать» такую огромную страну, как Россия, находящуюся в двух частях света, называемых Евразией, обладающую колоссальными ресурсами и богатой историей великой державы, — это тщеславное недомыслие.
Более половины – 52% – менеджеров не сомневаются, что их компании в следующем году поднимут тарифы в пределах 10%. Почти треть опрошенных (29%) предупредили о неизбежности повышения тарифов даже больше, чем на 10%.
Главные риски и угрозы для бизнеса опрошенные менеджеры видят в резком ухудшении ситуации в экономике, падении платежеспособного спроса со стороны населения, а также в повышении налогов и акцизов, говорится в материалах Telecom Daily. Например, половина опрошенных упомянула о повышении НДС со следующего года.
И только сотрудники Ольгино за поребриком "не замечают" повышении НДС
Более половины – 52% – менеджеров не сомневаются, что их компании в следующем году поднимут тарифы в пределах 10%. Почти треть опрошенных (29%) предупредили о неизбежности повышения тарифов даже больше, чем на 10%.
Главные риски и угрозы для бизнеса опрошенные менеджеры видят в резком ухудшении ситуации в экономике, падении платежеспособного спроса со стороны населения, а также в повышении налогов и акцизов, говорится в материалах Telecom Daily. Например, половина опрошенных упомянула о повышении НДС со следующего года.
И только сотрудники Ольгино за поребриком "не замечают" повышении НДС
Ничего, что НДС будет как в Украине, а до этого был
а с 1 января 2004 года составляет 18 %. С 1 января 2019 года НДС вновь будет повышен до 20%
Идея «изолировать» такую огромную страну, как Россия, находящуюся в двух частях света, называемых Евразией, обладающую колоссальными ресурсами и богатой историей великой державы, — это тщеславное недомыслие.
Весьма здравый взгляд на проблему.
Не тот ли это Коэн, который дважды в неделю у Соловья на передаче вас развлекает?
Но даже если не тот, и даже если он прав (вероятно, что прав) - все равно то, что РФ нельзя извне взять измором, не делает ее сильнее, потому что главные разрушительные силы находятся внутри. Только в 20-м веке тому было 2 ярких доказательства, апофеоз которых приходился на 1917 и 1991
РФ нельзя извне взять измором, не делает ее сильнее, потому что главные разрушительные силы находятся внутри. Только в 20-м веке тому было 2 ярких доказательства, апофеоз которых приходился на 1917 и 1991
Если вам это видно, может и они сделали выводы? Хотя лично для меня, развал 91-го -- большая загадка.
Более половины – 52% – менеджеров не сомневаются, что их компании в следующем году поднимут тарифы в пределах 10%. Почти треть опрошенных (29%) предупредили о неизбежности повышения тарифов даже больше, чем на 10%.
Главные риски и угрозы для бизнеса опрошенные менеджеры видят в резком ухудшении ситуации в экономике, падении платежеспособного спроса со стороны населения, а также в повышении налогов и акцизов, говорится в материалах Telecom Daily. Например, половина опрошенных упомянула о повышении НДС со следующего года.
И только сотрудники Ольгино за поребриком "не замечают" повышении НДС
Ничего, что НДС будет как в Украине, а до этого был
а с 1 января 2004 года составляет 18 %. С 1 января 2019 года НДС вновь будет повышен до 20%
Мне интересна логика поднятия тарифов и падения платёжеспособности населения. Если они так говорят, то наверное не стоит к таким спецам прислушиваться.
А повышение НДС до нашего уровня, это конечно катастрофа. Куда им справиться, они же не мы и , тем более, не европейцы.
Конечно. Чуть арифметики. Сейчас в РФ в цене любого товара НДС составляет 15,25 копеек на рубль, а сама цена 84,75. Т.е. с 1/1/2019-го старая цена будет равна 84,75*1,2=101,69 копейки, или вырастет на 1,7% - МЫ ФСЕ УМРЕМ, особенно если вспомнить, что на Украине цены только в сентябре выросли на 1,9%, а в октябре еще на 1,7%. Так что спасибо за трогательную заботу о россиянах!!! Тут привели интересные цифры НДС, но к РФ и Украине они не имеют никакого отношения. Ведь в большинстве стран VAT - это в сущности налог с продаж, появляющийся лишь на последнем этапе В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ, когда он добавляется к цене товара/услуги. У нас (и у вас) он фигурирует почти исключительно В ОПТОВОЙ ТОРГОВЛЕ, а в розница работает на вмененном налоге (по крайней мере в РФ) и не является плательщиком НДС.
Суть не в арифметиці Суть в тому , що постійно проголошуючи своє скрєпність/велич/ - педераційникам приходиться а - обнулювати фнб б - заморожувати не свої а пенсійні накопичення свого населення в - втратити 50% (422) банки, ще залишилось 424 г-шукати як би продати Курили/+... - Японії д - піднімати ПДВ є - вводити податок на пересування дорогами ( в педерації де відстані на порядок більші ніж в будь-якій іншій країні - вводити додаткове фіскальне навантаження на пересування= розвал на шматочки) ж- втрачати частину релігійного впливу Чи не забагато як для одної держави під мудрим керівництвом одного карлика на протязі якихось 20 років?
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників