Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:31

27661 написав: Подолянин

Подолянин написав: Российские провайдеры готовятся к увеличению цен на Интернет Более половины – 52% – менеджеров не сомневаются, что их компании в следующем году поднимут тарифы в пределах 10%. Почти треть опрошенных (29%) предупредили о неизбежности повышения тарифов даже больше, чем на 10%. Главные риски и угрозы для бизнеса опрошенные менеджеры видят в резком ухудшении ситуации в экономике, падении платежеспособного спроса со стороны населения, а также в повышении налогов и акцизов, говорится в материалах Telecom Daily. Например, половина опрошенных упомянула о повышении НДС со следующего года. И только сотрудники Ольгино за поребриком "не замечают" повышении НДС И только сотрудники Ольгино за поребриком "не замечают" повышении НДС



Ничего, что НДС будет как в Украине, а до этого был

а с 1 января 2004 года составляет 18 %. С 1 января 2019 года НДС вновь будет повышен до 20%

Вот табличка по странам

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%95%D0%A1



Мне интересна логика поднятия тарифов и падения платёжеспособности населения.

Если они так говорят, то наверное не стоит к таким спецам прислушиваться.



А повышение НДС до нашего уровня, это конечно катастрофа. Куда им справиться, они же не мы и , тем более, не европейцы. Ничего, что НДС будет как в Украине, а до этого былВот табличка по странамМне интересна логика поднятия тарифов и падения платёжеспособности населения.Если они так говорят, то наверное не стоит к таким спецам прислушиваться.А повышение НДС до нашего уровня, это конечно катастрофа. Куда им справиться, они же не мы и , тем более, не европейцы.

Так что спасибо за трогательную заботу о россиянах!!!

Конечно. Чуть арифметики. Сейчас в РФ в цене любого товара НДС составляет 15,25 копеек на рубль, а сама цена 84,75. Т.е. с 1/1/2019-го старая цена будет равна 84,75*1,2=101,69 копейки, или вырастет на 1,7% - МЫ ФСЕ УМРЕМ, особенно если вспомнить, что на Украине цены только в сентябре выросли на 1,9%, а в октябре еще на 1,7%.Тут привели интересные цифры НДС, но к РФ и Украине они не имеют никакого отношения. Ведь в большинстве стран VAT - это в сущности налог с продаж, появляющийся лишь на последнем этапе В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ, когда он добавляется к цене товара/услуги. У нас (и у вас) он фигурирует почти исключительно В ОПТОВОЙ ТОРГОВЛЕ, а в розница работает на вмененном налоге (по крайней мере в РФ) и не является плательщиком НДС.