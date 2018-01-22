1 Яка для нас різниця що на чужих територіях падає віра в пуйла і росте в гундяєваzРадио написав:budivelnik написав:Суть не в арифметиці
Суть в тому , що постійно проголошуючи своє скрєпність/велич/ - педераційникам приходиться
а - обнулювати фнб
б - заморожувати не свої а пенсійні накопичення свого населення
в - втратити 50% (422) банки, ще залишилось 424
г-шукати як би продати Курили/+... - Японії
д - піднімати ПДВ
є - вводити податок на пересування дорогами ( в педерації де відстані на порядок більші ніж в будь-якій іншій країні - вводити додаткове фіскальне навантаження на пересування= розвал на шматочки)
ж- втрачати частину релігійного впливу
Чи не забагато як для одної держави під мудрим керівництвом одного карлика на протязі якихось 20 років?
Потеря внешнего влияния с лихвой компенсируется ростом внутреннего
Данные по 2016-й год включительно. Интересно, кривые динамики школ и церквей уже пересеклись, или в 2019-м?.. Причем, замечу, красным показаны только заведения культа РПЦ.
2 Москалики ще ті аферюги , а тому планомірно проводили операцію по дезінформації називаючи будівництво кожної собачої будки-будівництвом церкви
Таким чином і вийшов різкий ріст собачих булок з хрестами на чубку будки
3 Той сами Кураєв ( і не тільки він) чітко показують в своїх релігійних дослідженнях , що не зважаючи на кількість будок з назвою церква-кількість віруючих(православних християн) в Україні в рази переважає таку кільткість в росії( це при чотирикратній різниці в кількості населення)
Тому москаликам й потрібна була наша церква, бовони кількість наших віруючих ділили на кількість своїх будок і тільки тоді в них виходило більше 100 чоловік в середньому в церковній громаді кожної церкви.
У всіх інших випадках ця цифра зменшувалась в рази.