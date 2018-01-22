В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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budivelnik написав:Суть не в арифметиці Суть в тому , що постійно проголошуючи своє скрєпність/велич/ - педераційникам приходиться а - обнулювати фнб б - заморожувати не свої а пенсійні накопичення свого населення в - втратити 50% (422) банки, ще залишилось 424 г-шукати як би продати Курили/+... - Японії д - піднімати ПДВ є - вводити податок на пересування дорогами ( в педерації де відстані на порядок більші ніж в будь-якій іншій країні - вводити додаткове фіскальне навантаження на пересування= розвал на шматочки) ж- втрачати частину релігійного впливу Чи не забагато як для одної держави під мудрим керівництвом одного карлика на протязі якихось 20 років?
Потеря внешнего влияния с лихвой компенсируется ростом внутреннего Данные по 2016-й год включительно. Интересно, кривые динамики школ и церквей уже пересеклись, или в 2019-м?.. Причем, замечу, красным показаны только заведения культа РПЦ.
1 Яка для нас різниця що на чужих територіях падає віра в пуйла і росте в гундяєва 2 Москалики ще ті аферюги , а тому планомірно проводили операцію по дезінформації називаючи будівництво кожної собачої будки-будівництвом церкви Таким чином і вийшов різкий ріст собачих булок з хрестами на чубку будки 3 Той сами Кураєв ( і не тільки він) чітко показують в своїх релігійних дослідженнях , що не зважаючи на кількість будок з назвою церква-кількість віруючих(православних християн) в Україні в рази переважає таку кільткість в росії( це при чотирикратній різниці в кількості населення) Тому москаликам й потрібна була наша церква, бовони кількість наших віруючих ділили на кількість своїх будок і тільки тоді в них виходило більше 100 чоловік в середньому в церковній громаді кожної церкви. У всіх інших випадках ця цифра зменшувалась в рази.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik написав:1 Яка для нас різниця що на чужих територіях падає віра в пуйла і росте в гундяєва
Чем меньше в РФ светских людей и больше - религиозных, тем активнее "крымнаши" и прочие мракобесы, лезущие в Украину
budivelnik написав:2 Москалики ще ті аферюги , а тому планомірно проводили операцію по дезінформації називаючи будівництво кожної собачої будки-будівництвом церкви Таким чином і вийшов різкий ріст собачих булок з хрестами на чубку будки
С точки зрения потенциала оболванивания разницы немного - набор "базовых услуг" можно получить и там, и там
budivelnik написав:3 Той сами Кураєв ( і не тільки він) чітко показують в своїх релігійних дослідженнях , що не зважаючи на кількість будок з назвою церква-кількість віруючих(православних християн) в Україні в рази переважає таку кільткість в росії( це при чотирикратній різниці в кількості населення) Тому москаликам й потрібна була наша церква, бовони кількість наших віруючих ділили на кількість своїх будок і тільки тоді в них виходило більше 100 чоловік в середньому в церковній громаді кожної церкви. У всіх інших випадках ця цифра зменшувалась в рази.
Ты так говоришь, как будто для Украины большое количество верующих - это позитив. Чем меньше, тем лучше в принципе, и тем лучше в контексте контроля украинского православия извне. Большая ошибка считать, что лучшим средством борьбы с московскими попами являются стамбульские (константинопольские) попы. Лучшее средство - это качественное образование!