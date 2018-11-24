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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 415416417418
Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 09:40

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Суть не в арифметиці
Суть в тому , що постійно проголошуючи своє скрєпність/велич/ - педераційникам приходиться
а - обнулювати фнб
б - заморожувати не свої а пенсійні накопичення свого населення
в - втратити 50% (422) банки, ще залишилось 424
г-шукати як би продати Курили/+... - Японії
д - піднімати ПДВ
є - вводити податок на пересування дорогами ( в педерації де відстані на порядок більші ніж в будь-якій іншій країні - вводити додаткове фіскальне навантаження на пересування= розвал на шматочки)
ж- втрачати частину релігійного впливу
Чи не забагато як для одної держави під мудрим керівництвом одного карлика на протязі якихось 20 років?

Потеря внешнего влияния с лихвой компенсируется ростом внутреннего :mrgreen:
Данные по 2016-й год включительно. Интересно, кривые динамики школ и церквей уже пересеклись, или в 2019-м?.. Причем, замечу, красным показаны только заведения культа РПЦ. Зображення
1 Яка для нас різниця що на чужих територіях падає віра в пуйла і росте в гундяєва
2 Москалики ще ті аферюги , а тому планомірно проводили операцію по дезінформації називаючи будівництво кожної собачої будки-будівництвом церкви
Таким чином і вийшов різкий ріст собачих булок з хрестами на чубку будки
3 Той сами Кураєв ( і не тільки він) чітко показують в своїх релігійних дослідженнях , що не зважаючи на кількість будок з назвою церква-кількість віруючих(православних християн) в Україні в рази переважає таку кільткість в росії( це при чотирикратній різниці в кількості населення)
Тому москаликам й потрібна була наша церква, бовони кількість наших віруючих ділили на кількість своїх будок і тільки тоді в них виходило більше 100 чоловік в середньому в церковній громаді кожної церкви.
У всіх інших випадках ця цифра зменшувалась в рази.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 12:30

  budivelnik написав:1 Яка для нас різниця що на чужих територіях падає віра в пуйла і росте в гундяєва


Чем меньше в РФ светских людей и больше - религиозных, тем активнее "крымнаши" и прочие мракобесы, лезущие в Украину

  budivelnik написав:2 Москалики ще ті аферюги , а тому планомірно проводили операцію по дезінформації називаючи будівництво кожної собачої будки-будівництвом церкви
Таким чином і вийшов різкий ріст собачих булок з хрестами на чубку будки


С точки зрения потенциала оболванивания разницы немного - набор "базовых услуг" можно получить и там, и там

  budivelnik написав:3 Той сами Кураєв ( і не тільки він) чітко показують в своїх релігійних дослідженнях , що не зважаючи на кількість будок з назвою церква-кількість віруючих(православних християн) в Україні в рази переважає таку кільткість в росії( це при чотирикратній різниці в кількості населення)
Тому москаликам й потрібна була наша церква, бовони кількість наших віруючих ділили на кількість своїх будок і тільки тоді в них виходило більше 100 чоловік в середньому в церковній громаді кожної церкви.
У всіх інших випадках ця цифра зменшувалась в рази.


Ты так говоришь, как будто для Украины большое количество верующих - это позитив. Чем меньше, тем лучше в принципе, и тем лучше в контексте контроля украинского православия извне. Большая ошибка считать, что лучшим средством борьбы с московскими попами являются стамбульские (константинопольские) попы.
Лучшее средство - это качественное образование!
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 13:29

В противовес скрепам агрессора свои ... скрепы))))))))))))

Вiра и мова --- вместо европейских ценностей.
Шулеры...
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 13:51

  detroytred написав:В противовес скрепам агрессора свои ... скрепы))))))))))))

Вiра и мова --- вместо европейских ценностей.
Шулеры...


Язык - правильно, если без фанатизма. Вера - неправильно ни в каком виде
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 19:29

  zРадио написав:
  detroytred написав:В противовес скрепам агрессора свои ... скрепы))))))))))))
Вiра и мова --- вместо европейских ценностей.
Шулеры...
Язык - правильно, если без фанатизма. Вера - неправильно ни в каком виде
В мене є одне особисто моє твердження
Людина яка пробує влізти з свинним рилом в калашний ряд до кожної окремої людини по питанню
а - мови
б - національності
в - релігії
Сволота кінчена , бо переконати людину що вона говорить не на тій мові, молиться не тому богу і її національність гірша від інших національностей - це маразм і популізм.
Набагато легше робити те що сьогодні робиться у нас
а - нікому не заважають використовувати свою мову на цих сторінках ( і на інших українських інтернет ресурсах_
б - нікому не заважають ходити обрізаним чи ні , їсти сало чи мати кілька дружин , пити горілку чи славити(Будду-Алаха-Христа....)
в- ні в кого не питають яка національність в його батьків.... і на підставі цього не обмежують варіанти розвитку ( у нас премєр Єврей, Спікер Греко-католик ,президент - дяк УПЦ МП )

Але як тільки якийсь мудельман почне ці питання піднімати - так відразу й виграють плешиві медведпути....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 19:34

  detroytred написав:В противовес скрепам агрессора свои ... скрепы))))))))))))

Вiра и мова --- вместо европейских ценностей.
Шулеры...


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  zРадио написав:
  budivelnik написав:втрачати частину релігійного впливу


Потеря внешнего влияния с лихвой компенсируется ростом внутреннего :mrgreen:

Данные по 2016-й год включительно. Интересно, кривые динамики школ и церквей уже пересеклись, или в 2019-м?.. Причем, замечу, красным показаны только заведения культа РПЦ.

Зображення
А какая динамика школ и церквей в Украине? В Севастополе с 1992 по 2014 год было построено "0"(ноль) школ и "0"( ноль) детских садов. За весь украинский период, длившийся 23 года, в Крыму было создано всего 266 мест в детских садах. После 2014 года в Крыму создано около 17 000 новых мест в детсадах.
Сейчас в Севастополе строится 5 школ и 4 детсадика. Так,что не нужно манипулировать графиками.
ceba
 
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