Додано: Сер 28 лис, 2018 03:08

ceba написав: А какая динамика школ и церквей в Украине? В Севастополе с 1992 по 2014 год было построено "0"(ноль) школ и "0"( ноль) детских садов(это без учета закрытых детсадов во время украинского периода процветания полуострова).В украинский период детсад по адресу г. Севастополь Вакуленчука 3 был закрыт,а здание отдано под Гагаринский райсуд, детсад построенный в конце 70-х по адресу Севастополь пос. Вишневое ул. Садовая был попросту разрушен и таких примеров множество. При Ющенко собрались построить в Севастополе украинскую школу-коллегиум, но так и не построили по типу ликарни майбутнього. За весь украинский период, длившийся 23 года, в Крыму было создано всего 266 мест в детских садах. После 2014 года в Крыму создано около 17 000 новых мест в детсадах.

Сейчас в Севастополе строится 5 школ и 4 детсадика. Так,что не нужно манипулировать графиками и крутить динаму. А какая динамика школ и церквей в Украине? В Севастополе с 1992 по 2014 год было построено "0"(ноль) школ и "0"( ноль) детских садов(это без учета закрытых детсадов во время украинского периода процветания полуострова).В украинский период детсад по адресу г. Севастополь Вакуленчука 3 был закрыт,а здание отдано под Гагаринский райсуд, детсад построенный в конце 70-х по адресу Севастополь пос. Вишневое ул. Садовая был попросту разрушен и таких примеров множество. При Ющенко собрались построить в Севастополе украинскую школу-коллегиум, но так и не построили по типу ликарни майбутнього. За весь украинский период, длившийся 23 года, в Крыму было создано всего 266 мест в детских садах. После 2014 года в Крыму создано около 17 000 новых мест в детсадах.Сейчас в Севастополе строится 5 школ и 4 детсадика. Так,что не нужно манипулировать графиками и крутить динаму.

Органически в Украине количество школ сократилось всего на 6%! Остальная разница объясняется неучетом временно потерянных Крыма и части Донбасса.В РФ же - на 41%! КАРЛ! Разницу ощущаете?Церкви у нас растут как на дрожжах, как и у вас - здесь хвалиться и нам нечем. Но у вас церковь лезет в школы, университеты, академии наук и государство в целом, а у нас - нет! Да, у нас сейчас государство лезет в церковь, но это только последний год и только в качестве реактивной меры на вашу гибридную агрессию.Так что можете не кичиться здесь новыми Севастопольскими школами - они для детей военных, которых вам навезли со всей россии. Да и учат там...не наукам, а как родину любить да как молитву читать."Образование" вашим детям сегодня дают Сурков и Чаплин...