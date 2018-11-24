В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Розподіл постійного населення за окремими віковими групами 0-17 років тис. осіб 1990-13 305,0 2018 2 7609,3 2 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя Кількість живонароджених,тис. осіб 1990 657,2 2017 2 364,0 2 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. Природний рух населення у січні-вересні 2018 року Кількість живонароджень Україна 255 094
http://www.ukrstat.gov.ua/ Т.е. максимум 340 тыс. новорожденных в 18-ом. 51,7% от уровня 1990-го. Школы - это хорошо. Было бы кого в них учить... Да и церкви - тоже неплохо.В одном из немногих удачных фильмов киностудии Довженко, есть такая сакраментальная фраза: - Молодой человек, в церковь ходят молиться! А архитектура. https://putidorogi-nn.ru/evropa/801-roz ... -novgorode Ведь такого никогда больше не построят.