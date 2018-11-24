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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 12:37

Розподіл постійного населення за окремими віковими групами
0-17 років тис. осіб
1990-13 305,0
2018 2 7609,3
2 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя
Кількість живонароджених,тис. осіб
1990 657,2
2017 2 364,0
2 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Природний рух населення у січні-вересні 2018 року
Кількість живонароджень Україна 255 094

http://www.ukrstat.gov.ua/
Т.е. максимум 340 тыс. новорожденных в 18-ом. 51,7% от уровня 1990-го.
Школы - это хорошо. Было бы кого в них учить...
Да и церкви - тоже неплохо.В одном из немногих удачных фильмов киностудии Довженко, есть такая сакраментальная фраза:
- Молодой человек, в церковь ходят молиться!
А архитектура.
https://putidorogi-nn.ru/evropa/801-roz ... -novgorode
Ведь такого никогда больше не построят.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 14:41

  Волгарь написав:В одном из немногих удачных фильмов киностудии Довженко


И здесь умудрился нагадить!

Может поделишься с нами списком блокбастеров всемирно известной киностудии Волгоградфильм? :mrgreen:
zРадио
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  #<1 ... 416417418419
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