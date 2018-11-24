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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 416417418419
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 14:41

  Волгарь написав:В одном из немногих удачных фильмов киностудии Довженко


И здесь умудрился нагадить!

Может поделишься с нами списком блокбастеров всемирно известной киностудии Волгоградфильм? :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 22:31

  zРадио написав:И здесь умудрился нагадить!

Работа у этого "акционера газмяса" такая )))

За год на РФ рухнуло 100 мостов
На России каждый девятый мост — деревянный. И это в 21 веке в энергетической смехдержаве!
Это в дополнение к озвученной Невзоровым цифре в 10 000 000 очковых туалетов на россии!

А нация вертухаев все за чужие школы переживает...
vladvlas
 
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