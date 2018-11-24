И здесь умудрился нагадить!
Может поделишься с нами списком блокбастеров всемирно известной киностудии Волгоградфильм?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 28 лис, 2018 14:41
Додано: Сер 28 лис, 2018 22:31
Работа у этого "акционера газмяса" такая )))
Это в дополнение к озвученной Невзоровым цифре в 10 000 000 очковых туалетов на россии!
А нация вертухаев все за чужие школы переживает...
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